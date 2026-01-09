Recife lidera oferta de voos no Nordeste, com 6.921 pousos e decolagens

Os maiores mercados internacionais são os de Portugal, com 122 voos, Argentina, com 114 voos e Espanha, com 44 voos. Dados são relativos à projeção para janeiro deste ano

Aeroporto Internacional dos Guararapes, Recife. (Foto: Divulgação)

O Aeroporto Internacional do Recife possui a maior malha aérea do Nordeste em janeiro de 2026, de acordo com projeções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Somente neste mês, 6.921 pousos e decolagens estão previstos, uma média de 223 voos por dia, representando aumento de 11,07% em relação a dezembro do ano passado.

Internacional



Esse crescimento é impulsionado pelo período de "alta estação", que inclui o verão, as prévias de carnaval e o próprio carnaval, abrangendo ainda as viagens internacionais. Os maiores mercados são os de Portugal, com 122 voos; Argentina, com 114 voos; e Espanha, com 44 voos.

Para a Argentina, estão inclusos ainda os voos da companhia Flybondi na rota Córdoba-Recife, em formato charter – operações não regulares e concentradas em períodos de alta demanda.



Pernambuco se conecta a nove destinos internacionais, com 14 voos mensalmente. Já a oferta de assentos atingiu 1.150.371, que fica no mesmo patamar em comparação ao mesmo mês do ano passado e significa ainda aumento de 16,14% em comparação a 2019, ano anterior à pandemia de covid-19.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba, diz que o objetivo é consolidar Pernambuco como um dos principais destinos turísticos em toda a América do Sul.

“Trabalhamos para consolidar o estado como referência na América do Sul. Estamos vivendo o período da alta estação: verão, prévias carnavalescas e o próprio carnaval. Pernambuco oferece belezas naturais, história, gastronomia peculiar e receptividade, fatores que impulsionam nossa economia”, afirmou.

