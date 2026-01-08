Justiça dos EUA reconhece processo de liquidação do Master e bloqueia ativos do banco no país

Decisão atendeu a um pedido da EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante do Master nomeada pelo Banco Central (BC)

Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Um juiz do Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, nos Estados Unidos, reconheceu, nesta quinta-feira (8), a liquidação do Banco Master. Scott M. Grossman determinou que os ativos da instituição nos Estados Unidos sejam bloqueados.

A decisão, segundo o portal g1, atendeu a um pedido da EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante do Master nomeada pelo Banco Central (BC).

"O processo de liquidação brasileiro terá plena força e efeito e será vinculante e exequível nos Estados Unidos contra todas as pessoas e entidades", afirmou o juiz em sua decisão.

Conforme determinação do magistrado, "todas as pessoas e entidades ficam impedidas de iniciar ou prosseguir com qualquer ação ou processo relacionado aos ativos, direitos, obrigações ou passivos" do Banco Master nos Estados Unidos.

