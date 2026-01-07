Axia Energia investe R$ 513,5 milhões em melhorias nas subestações de Pernambuco em 2025

Investimentos da Axia Energia em Pernambuco fazem parte de mais de R$ 2,8 bilhões da empresa destinados ao país

A Axia Energia investiu R$ 513,5 milhões em melhorias em duas subestações de Pernambuco em 2025. O investimento faz parte do montante de R$ 1,164 bilhão em reforços e modernizações nas linhas de transmissão na Região Nordeste. De acordo com o balanço da empresa, no ano, o total de investimentos em obras em todo o Brasil ultrapassou R$ 2,8 bilhões. As intervenções ampliam a qualidade e a eficiência das linhas de transmissão conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo a empresa, dos R$ 513,5 milhões investidos em Pernambuco, duas subestações da Região Metropolitana do Recife receberam aportes. Sendo R$ 268,64 milhões para a Subestação Suape III e R$ 165,05 milhões para a Subestação de Bongi, que atende grande parte da capital pernambucana. As obras substituíram quatro transformadores nesse local.

Nos investimentos destinados ao Nordeste, além de Pernambuco, estados como Bahia, Maranhão e Piauí também receberam a maior parte dos recursos. Com mais de R$ 1 bilhão em 23 obras, como substituição de transformadores, reatores e atualização de sistemas. Essas intervenções geraram 2.318 empregos.

A Bahia recebeu investimentos na ordem de R$ 237,83 milhões. Destes, R$ 88,44 milhões foram destinados à subestação Juazeiro III no seccionamento de uma linha de transmissão de 500kV.

No Piauí, o valor de R$ 153,84 milhões foi utilizado em melhorias durante o ano, com destaque para a subestação de São João do Piauí, com investimentos de R$ 91,06 milhões.

No Maranhão, o volume de recursos chegou a R$ 113,03 milhões, sendo que a Subestação Imperatriz recebeu R$ 45,02 milhões para a substituição do Banco de Reatores da Linha Imperatriz C1, com antecipação de quatro meses do prazo da Agência Nacional de Energia Elétrica; e a subestação de Presidente Dutra ficou R$ 37,12 milhões para a substituição de dois bancos de reatores de 500kV.

Segundo o balanço, os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe somaram mais de R$ 146,51 milhões. “Em 2025, o Nordeste alcançou recordes históricos, gerando 22% de toda energia elétrica do país. Desse total, 30% foram exportados para outras regiões, reforçando sua importância estratégica para o equilíbrio do sistema”, destacou Antônio Varejão, vice-presidente de Operação e Segurança, e diretor-presidente da AXIA Energia, no Nordeste.

Na última quinzena de dezembro foram realizadas energizações no Maranhão, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí. O pacote total de empreendimento terá estimativa de geração de Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 138,88 milhões.