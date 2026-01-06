Fenahall começa nesta sexta-feira no Classic Hall com diversas novidades e foco em negócios

Com expectativa de superar a marca de R$ 3 milhões em movimentação econômica, a Fenahall começa nesta sexta-feira no Classic Hall com diversas novidades, unindo o artesanato internacional ao potencial comercial do setor carnavalesco local

Fenahall 2026 (Foto: Luiz Fabiano/Divulgação)

A Fenahall começa nesta sexta-feira(9) no Classic Hall com diversas novidades e a projeção de superar o público de 120 mil visitantes registrado no ano anterior. Em sua 23ª edição, o evento reune artesãos de estados brasileiros e de países como Japão, índia, Turquia e Colômbia, além de nações africanas, até 18 de janeiro. Além do comércio, a feira gera empregos diretos e indiretos na montagem, logística e serviços de hospitalidade durante os dez dias de funcionamento, das 14h às 21h.

Facilidades para o público

Para otimizar o fluxo de visitantes e estimular o consumo, o evento manterá os preços dos ingressos congelados em R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Entre os diferenciais logísticos para esta edição, destacam-se:

Transfer gratuito: Serviço de ida e volta entre o Shopping Tacaruna e o Classic Hall.

Estacionamento ampliado: Utilização das áreas do Classic Hall e do Centro de Convenções.

Mix de atrações: Programação musical diária com nomes como Geraldinho Lins, Conde Só Brega, Banda Lelê (infantil) e Adilson Ramos, visando aumentar o tempo de permanência do cliente no local.

Prévia do Carnaval

Neste ano, a organização introduziu o espaço temático “Já é Carnaval”, para aproveitar o calendário antecipado da folia em 2026. Com todos os 250 estandes comercializados antecipadamente, a feira aposta na diversidade de produtos. O setor deve impulsionar as vendas de acessórios, adereços e vestuário temático, servindo como termômetro para o varejo local.

De acordo com o coordenador da feira, Leonardo Cavalcanti, "muitos expositores estão preparando lançamentos exclusivos para o público". O setor de artesanato de luxo, concentrado no Hall das Artes, continua sendo um dos principais atrativos para quem busca peças de alto valor agregado e técnicas refinadas.

Confira a agenda de shows (por dia):

09/01 (Sexta-feira)

Show: Adilson Ramos

Destaque: Abertura oficial do evento e do espaço temático "Já é Carnaval".

10/01 (Sábado)

Show: Banda Disco

Destaque: Lançamentos exclusivos nos estandes internacionais (Japão, Índia e Turquia).

11/01 (Domingo)

Shows: Sassarico e Ginga & Malícia

Destaque: Programação reforçada para famílias e início das oficinas de frevo.

12/01 (Segunda-feira)

Show: Banda Labaredas

Destaque: Foco em negócios e curadoria especial no Hall das Artes.

13/01 (Terça-feira)

Shows: The Rossi e Los Cubanos

Destaque: Noite dedicada aos clássicos do brega e ritmos latinos.

14/01 (Quarta-feira)

Show: Geraldinho Lins

Destaque: Forró e ritmos regionais animando o meio da semana.

15/01 (Quinta-feira)

Show: Conde Só Brega

Destaque: Grande expectativa de público para o ícone do brega pernambucano.

16/01 (Sexta-feira)

Shows: Paixão Legião e Macfly

Destaque: Noite voltada ao pop rock e tributos.

17/01 (Sábado)

Shows: Banda Lelê (Infantil) e Lucas Mamede (Adulto)

Destaque: Programação mista para atender crianças e o público jovem/adulto.

18/01 (Domingo)

Show: Bateria Auê

Destaque: Grande encerramento com clima de Carnaval e desfile de bonecos gigantes.