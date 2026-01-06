Fenahall começa nesta sexta-feira no Classic Hall com diversas novidades e foco em negócios
Com expectativa de superar a marca de R$ 3 milhões em movimentação econômica, a Fenahall começa nesta sexta-feira no Classic Hall com diversas novidades, unindo o artesanato internacional ao potencial comercial do setor carnavalesco local
Publicado: 06/01/2026 às 11:30
Fenahall 2026 (Foto: Luiz Fabiano/Divulgação)
A Fenahall começa nesta sexta-feira(9) no Classic Hall com diversas novidades e a projeção de superar o público de 120 mil visitantes registrado no ano anterior. Em sua 23ª edição, o evento reune artesãos de estados brasileiros e de países como Japão, índia, Turquia e Colômbia, além de nações africanas, até 18 de janeiro. Além do comércio, a feira gera empregos diretos e indiretos na montagem, logística e serviços de hospitalidade durante os dez dias de funcionamento, das 14h às 21h.
Facilidades para o público
Para otimizar o fluxo de visitantes e estimular o consumo, o evento manterá os preços dos ingressos congelados em R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Entre os diferenciais logísticos para esta edição, destacam-se:
Transfer gratuito: Serviço de ida e volta entre o Shopping Tacaruna e o Classic Hall.
Estacionamento ampliado: Utilização das áreas do Classic Hall e do Centro de Convenções.
Mix de atrações: Programação musical diária com nomes como Geraldinho Lins, Conde Só Brega, Banda Lelê (infantil) e Adilson Ramos, visando aumentar o tempo de permanência do cliente no local.
Prévia do Carnaval
Neste ano, a organização introduziu o espaço temático “Já é Carnaval”, para aproveitar o calendário antecipado da folia em 2026. Com todos os 250 estandes comercializados antecipadamente, a feira aposta na diversidade de produtos. O setor deve impulsionar as vendas de acessórios, adereços e vestuário temático, servindo como termômetro para o varejo local.
De acordo com o coordenador da feira, Leonardo Cavalcanti, "muitos expositores estão preparando lançamentos exclusivos para o público". O setor de artesanato de luxo, concentrado no Hall das Artes, continua sendo um dos principais atrativos para quem busca peças de alto valor agregado e técnicas refinadas.
Confira a agenda de shows (por dia):
09/01 (Sexta-feira)
Show: Adilson Ramos
Destaque: Abertura oficial do evento e do espaço temático "Já é Carnaval".
10/01 (Sábado)
Show: Banda Disco
Destaque: Lançamentos exclusivos nos estandes internacionais (Japão, Índia e Turquia).
11/01 (Domingo)
Shows: Sassarico e Ginga & Malícia
Destaque: Programação reforçada para famílias e início das oficinas de frevo.
12/01 (Segunda-feira)
Show: Banda Labaredas
Destaque: Foco em negócios e curadoria especial no Hall das Artes.
13/01 (Terça-feira)
Shows: The Rossi e Los Cubanos
Destaque: Noite dedicada aos clássicos do brega e ritmos latinos.
14/01 (Quarta-feira)
Show: Geraldinho Lins
Destaque: Forró e ritmos regionais animando o meio da semana.
15/01 (Quinta-feira)
Show: Conde Só Brega
Destaque: Grande expectativa de público para o ícone do brega pernambucano.
16/01 (Sexta-feira)
Shows: Paixão Legião e Macfly
Destaque: Noite voltada ao pop rock e tributos.
17/01 (Sábado)
Shows: Banda Lelê (Infantil) e Lucas Mamede (Adulto)
Destaque: Programação mista para atender crianças e o público jovem/adulto.
18/01 (Domingo)
Show: Bateria Auê
Destaque: Grande encerramento com clima de Carnaval e desfile de bonecos gigantes.