João Campos promete tempo sem ódio e perseguição em Pernambuco

Prefeito do Recife, João Campos, em entrevista ao Diario de Pernambuco (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Pré-candidato a governador de Pernambuco, João Campos (PSB) esteve no município de Pedra, no Agreste, nesta segunda-feira (5), onde recebeu o apoio do prefeito Júnior Vaz (PV). No seu discurso, o gestor do Recife garantiu ao recém-aliado um novo tempo em Pernambuco. Vaz era considerado da base aliada da governadora Raquel Lyra (PSD).

“Se tem um uma pessoa animada no Estado de Pernambuco, essa pessoa se chama João Campos. É um time que vai fazer o dever de casa, que não vai andar de sapato alto, com arrogância. Deus me deu dois pés, um na sandália da humildade e outro no pé do acelerador para seguir em frente e reunir um time bom por onde passe”, disse Campos.

Se dirigindo ao prefeito de Pedra, o pré-candidato disse: “Tenha certeza, Júnior, que você é muito bem vindo nesse time, que vai sentar na cadeira da janela, que vai estar junto nesse momento da largada. Vai vir um tempo bom por aí, onde o povo vai ser respeitado e a política não vai ser de ódio e perseguição. Mas vai ser uma política de aliança, de força, de amor e de realização. Onde vai chegar o tempo onde não cabe discurso ensaiado, cabe entrega realizada e o povo sendo bem tratado”.

Júnior Vaz foi eleito no ano passado com 65,32% dos votos e Pedra tem cerca de 23 mil habitantes. Ele é ligado ao presidente estadual do PV, deputado Clodoaldo Magalhães, que é aliado de Raquel Lyra. O PV, contudo, integra a federação com PT e PCdoB.

Postagens com Raquel

Apesar da declaração de apoio a João Campos, o prefeito Júnior Vaz mantém postagens nas redes sociais, nas quais aparece ao lado da governadora Raquel Lyra e integrantes do Governo. Em dezembro de 2024, ele esteve no Palácio do Campo das Princesas e destacou a importância da união das esferas municipal e estadual. Em fevereiro de 2025, assinou contrato para construção de uma creche em Pedra, no valor de R$ 5 milhões. No mês de julho ressaltou o apoio de Raquel Lyra à bacia leiteira e o apoio a Pedra com eventos e obras. Já em agosto, divulgou o calçamento de uma rua em parceria com o Governo do Estado.