Pernambuco registra alta de 26% na ocupação hoteleira para o Réveillon 2025

O município de Bonito, no Agreste do estado, lidera o ranking geral, com 100% de ocupação

Fernando de Noronha (PE) (Herminio Oliveira/Agência Brasil)

Em 2025, a taxa de ocupação hoteleira em Pernambuco para a virada do ano cresceu 26,34% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são de um levantamento realizado pelo Setor de Estudos e Pesquisas (SEP/Empetur) entre 27 de novembro e 30 de dezembro, que consultou 184 meios de hospedagem em 22 municípios.

O município de Bonito, no Agreste do estado, lidera o ranking geral, com 100% de ocupação. Em seguida, aparecem destinos famosos por suas orlas: Ipojuca, que abriga Porto de Galinhas, registra 96,20% de ocupação, e o arquipélago de Fernando de Noronha aparece com 94,67%.

O top 5 é completado por Tamandaré, sede da Praia de Carneiros, com 94,18%, e Jaboatão dos Guararapes, com 90,83%.

Outros destinos costeiros também apresentam índices robustos para a chegada de 2025:

Igarassu (Praia do Capitão/Mangue Seco): 90%

Goiana (Ponta de Pedras e Carne de Vaca): 89,33%

Itamaracá: 87,83%

Cabo de Santo Agostinho (Paiva e Enseada dos Corais): 86,56%

Recife: 86,38%

Mesmo com o foco no litoral, cidades do interior como Garanhuns (90,21%) e Gravatá (88,21%) também figuram entre os destinos mais procurados, mostrando a diversidade da oferta turística do estado.

Para o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba, os números refletem o sucesso das políticas públicas da gestão atual. “Queremos que os turistas conheçam nossas belezas naturais e retornem sempre, impulsionando nossa economia e gerando emprego e renda”, afirmou o secretário.

