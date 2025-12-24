Salário mínimo terá aumento de R$ 103 em 2026

Decreto publicado nesta quarta-feira (24) no Diário Oficial da União (DOU) reajusta o salário mínimo para R$ 1.621; novo valor entra em vigor em janeiro

O reajuste chega para os trabalhadores em janeiro, ou seja, será recebido a partir de fevereiro (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Foi publicado nesta quarta-feira (24), no Diário Oficial da União (DOU), o decreto de reajuste do salário mínimo. A partir de 1º de janeiro de 2026, o salário mínimo brasileiro, que hoje é de R$ 1.518 passará a ser de R$ 1.621, resultado do reajuste de 6,79%.

Com isso, o valor diário do mínimo corresponderá a R$ 54,04, e o valor horário, a R$ 7,37. O reajuste chega para os trabalhadores em janeiro, ou seja, será recebido a partir de fevereiro.

O salário mínimo é reajustado de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos 12 meses anteriores, somada ao crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anos ao vigente. Caso o PIB não apresente crescimento real, o salário mínimo será reajustado pelo INPC. Essa regra vale desde 2023.

Em novembro deste ano, o INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, ficou em 4,18%. Já o Produto Interno Bruno (PIB), que é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil, registrou expansão de 3,4%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que revisou os dados de 2024.

Porém, a legislação estabelece uma regra que limita o ganho real do salário mínimo a um intervalo entre 0,6% e 2,5%. Dessa forma, parte da expansão econômica não é integralmente incorporada ao reajuste. Isso ocorre para evitar que as despesas em relação ao mínimo cresçam acima do limite de orçamento.