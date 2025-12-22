Itens da cesta básica natalina variam mais de 300% no Recife, segundo Procon-PE

Pesquisa do Procon-PE também avaliou aumento de preços nos produtos em relação a 2024

Pesquisa do Procon-PE identificou variação superior a 300% nos preços dos produtos da cesta natalina em mercados do Recife (Foto: Divulgação/Procon-PE)

Uma pesquisa do Procon-PE, realizada entre os dias 09 e 12 de dezembro, apontou variação superior a 300% nos preços dos itens da cesta básica natalina em mercados do centro do Recife. O levantamento também avaliou o reajuste no preço médio dos produtos, em relação ao Natal de 2024.

A cesta básica de Natal é composta por 60 itens, entre eles: queijos, salames; azeitonas; panetones; carnes; peixes; biscoitos; chocolates; bolos; espumante e vinhos.

Além da alta variação nos preços dos produtos, o Procon–PE também apontou o aumento no preço médio de alguns itens em relação ao Natal passado. Entre as principais altas estão o quilo do peixe tipo bacalhau saithe, que em 2024 custava R$ 41,38, e agora subiu para R$ 61,49, uma alta de 48,60%.

O aumento também foi registrado em algumas bebidas, como o vinho tinto suave 750ml, que em dezembro de 2024, custava R$ 17,23, e neste ano subiu para R$ 24,52, com o aumento de 42,31%.

O quilo do tender diversas marcas, também teve aumento de preço. No último Natal, o preço médio do produto era de R$ 46,97, mas neste ano subiu para R$ 62,64, configurando um aumento de 33,36%.

Já o quilo do Queijo tipo reino, que em 2024 tinha o preço médio de R$ 103,68, subiu para R$ 130,93 uma diferença percentual de 26,28%.

Variação de preço nos mercados

A pesquisa também identificou uma variação de preço superior a 300%. Esse foi o caso do espumante brut de 750ml, que em um mercado foi encontrado por 21,90 e em outro por R$ 92,99, registrando uma diferença percentual de 324,61%. Já o preço do vinho branco seco de 750ml chegou a variar 269,84% nos mercados. O item foi encontrado em um estabelecimento por R$ 18,90, e outro por R$ 69,90.

A fruta cristalizada e passa, também aparecem na lista das maiores variações de preços. O quilo da da fruta cristalizada, foi encontrado em um estabelecimento por R$ 24,98, e em outro por R$ 89,94, registrando uma diferença de 260,05%.

O quilo da passa sem caroço registrou diferença de preço de 179,51%. O produto foi encontrado por R$ 32,90 em seu menor preço, chegando a ser encontrado também por R$ 91,96.

Variações superiores a 100% também foram encontradas nos preços de salames, queijos e azeitonas. O quilo do queijo provolone em seu menor preço foi encontrado por R$ 59,90, e em seu maior por R$ 149,90, uma diferença percentual de 150,25%.

Já o sachê com 200 gramas de azeitona, foi encontrado em um local por R$ 5,99 e em outro por R$ 14,90, apresentando uma diferença de 148,75%. O quilo do salame tipo italiano, foi encontrado em um local por R$ 59,90 e em outro por R$ 124,90, uma diferença percentual de 108,51%.

Biscoitos e panetones

A pesquisa do Procon-PE também aponta a importância do consumidor pesquisar os preços dos biscoitos e panetones antes de comprar. O pacote de biscoito champagne de 150g, foi encontrado em seu menor preço por R$ 5,48 e R$ 17,49 em seu maior preço, uma variação de 219,16%.

Já o panetone tradicional de frutas de 400g foi encontrado em um estabelecimento por R$ 19,98 e em outro por R$ 35,95, apresentando uma diferença de 79,93%. No caso do chocotone com gotas de chocolate também de 400g, a pesquisa encontrou preços que variam em 50,03%. O menor valor avaliado foi de R$ 15,99 e o maior foi de R$ 23,99.

Peixes e aves

Peixes e aves, alimentos presentes em uma boa cesta natalina, foram encontrados também com variações superiores a 100%. O quilo do Tender foi visto em um estabelecimento por R$ 45,99 e em outro por R$ 101,90, uma diferença de 121,57%.

O quilo do chester em diversas marcas foi encontrado em um local por R$ 16,28 e em outro por R$ 33,99, uma variação de 108,78%. O quilo do peru, foi encontrado em seu menor preço por R$ 33,48 e R$ 52,90 em seu maior preço, uma diferença de 58%.

Já o pernil suíno com osso, em diversas marcas, foi encontrado com preços que variam de R$ 19,49 a R$ 27,90, uma diferença de 43,25%.