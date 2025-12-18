Recife recebe masterclass voltada à expansão estruturada de empresas

O evento acontecerá no dia 13 de janeiro e será conduzido pelo empresário Janguiê Diniz

Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional (Reprodução/Redes Sociais )

No próximo dia 13 de janeiro, no Recife, acontecerá o evento Masterclass Código da Escala. Conduzido pelo empresário Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, o encontro acontece no prédio da Uninassau Boa Viagem, das 9h às 16h, e propõe uma imersão prática voltada a empresários que buscam crescer de forma estruturada e sustentável.

O evento é voltado para empresários e executivos C-level de empresas com faturamento anual acima de R$ 1 milhão. A masterclass tem como foco os desafios enfrentados por negócios que já superaram a fase inicial e precisam de método e planejamento para aumentar seu crescimento.

Ao longo do dia, Diniz vai compartilhar aprendizados acumulados em sua atuação empresarial de mais de 40 anos, abordando estratégias de gestão, tomada de decisão e organização de processos.

“Escalar uma empresa exige método, visão de longo prazo e decisões bem estruturadas. Crescer sem planejamento pode comprometer o próprio futuro do negócio”, afirma o empresario.

Natural da Paraíba, Janguiê Diniz construiu sua trajetória profissional no Recife. Formado em Direito, foi aprovado em concursos públicos e atuou como juiz federal do Trabalho e procurador do Ministério Público da União antes de decidir empreender.

Sua primeira iniciativa foi o Bureau Jurídico, curso preparatório para concursos públicos. Em 2003, fundou a Faculdade Maurício de Nassau, atual Uninassau, que deu origem ao grupo Ser Educacional. Além do mercado educacional, Janguiê Diniz também preside o Instituto Êxito de Empreendedorismo, organização sem fins lucrativos dedicada à formação empreendedora.

As inscrições para a Masterclass Código da Escala já estão abertas e podem ser realizadas pela internet.