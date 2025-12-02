° / °
Economia
LOTERIAS

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 8 milhões; veja as dezenas sorteadas

48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada

Agência Brasil 

Publicado: 02/12/2025 às 22:16

Seguir no Google News Seguir

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54

48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada. 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada.

 

Veja também:

Apostas


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

loterias , Mega-Sena , Resultado da Mega-Sena
Mais de Economia

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X