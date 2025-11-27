Três aeroportos de Pernambuco são arrematados em leilão

Aeroporto de Garanhuns (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Os aeroportos de Araripina, Garanhuns e Serra Talhada deverão receber, juntos, mais de R$ 82,2 milhões em investimentos após o leilão de concessão realizado, nesta quinta-feira (27), na B3, em São Paulo. O valor que deve ser investido pela empresa vencedora do certame, GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, é aproximado ao montante adiantado pelo Diario na edição desta quarta-feira (26).

Com a definição dos vencedores do leilão, o Programa AmpliAR entra em fase de formalização. A previsão é de que a formalização dos termos aditivos com as concessionárias ocorra entre dezembro de 2025 e março de 2026, com supervisão da Anac. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, em seguida, haverá a execução dos investimentos e a transferência da gestão operacional.

O Aeroporto de Serra Talhada terá investimentos de quase R$ 1 milhão acima do esperado. Conforme divulgado pela reportagem, a expectativa era de R$ 39,8 milhões, mas o equipamento receberá R$ 40,5 milhões em investimentos. A previsão é de que o recurso seja para obras de ampliação do estacionamento de veículos, pátio de aeronaves e terminal de passageiros.

O Aeroporto de Araripina receberá R$ 19,6 milhões, valor abaixo do previsto (R$ 20 milhões). O aporte financeiro será investido na ampliação do terminal de passageiros, construção de Resa (área de segurança do fim de pista) e ampliação do estacionamento.

Conforme o montante adiantado pelo Diario, o Aeroporto de Garanhuns receberá investimentos na ordem de R$ 22,1 milhões. O investimento inclui obras de ampliação do pátio de aeronaves e do terminal de passageiros, além da construção de Resa.

“Hoje, celebramos um marco importante para o desenvolvimento do nosso estado. Com a concessão dos aeroportos de Araripina, Serra Talhada e Garanhuns vamos ampliar as conexões, os negócios e o turismo, gerando emprego e renda para os pernambucanos. Esses investimentos são fundamentais para o desenvolvimento do Agreste e Sertão de Pernambuco”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, após o leilão.

LEILÃO



A GRU Airpor) arrematou, ao todo, a concessão de 12 aeroportos regionais no leilão que marcou a estreia do Programa AmpliAr, na sede da B3, em São Paulo. A iniciativa integra o conjunto de ações federais voltadas ao fortalecimento da aviação regional e prevê, ao longo das próximas fases, a modernização de até 100 aeroportos em todo o País.

A expectativa inicial era que 19 aeroportos fossem concedidos, mas seis não receberam propostas. Ficaram de fora, principalmente, os localizados no Norte do País.

*Com Estadão Conteúdo