Novas regras do PIX facilitam recuperação de dinheiro para vítimas de golpes

Tanto o CNJ como o BC informaram que foram acessados de forma indevida dados de 11.003.398 chaves Pix. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As novas regras do Banco Central para o mecanismo de segurança do PIX responsável por assegurar a devolução de valores roubados entraram em vigor no último domingo (23) e serão obrigatórias para os bancos a partir de 2 de fevereiro, embora já estejam disponíveis para adoção opcional. Elas determinam que o sistema de devolução do PIX rastreie o caminho do dinheiro roubado e permita que os valores perdidos sejam recuperados mesmo após serem retirados da conta original do golpista.

As alterações foram anunciadas pelo Banco Central em agosto deste ano. Segundo a instituição, as contas envolvidas nas transações receberão identificação do percurso do dinheiro após sair da conta da vítima, e os valores devem ser devolvidos em até 11 dias após a contestação.

Novas regras dificultam fraudes

Antes dessa determinação, o dinheiro só poderia ser devolvido a partir da conta original usada no golpe, o que dificultava o processo, pois muitos criminosos costumam movimentar rapidamente o valor assim que a transferência é feita. Agora, será possível localizar toda a trajetória do dinheiro desviado.

Espera-se que essa medida torne mais eficaz a identificação de contas usadas em fraudes, o que deve desestimular os criminosos e impedir que essas contas sejam reutilizadas em novos golpes.

O Banco Central relembrou, ainda, que a funcionalidade de contestar uma transação suspeita está presente em todos os bancos e instituições financeiras desde 1º de outubro e é o canal que deve ser usado para “solicitar a devolução dos valores extraídos por meio de fraude”. Com informações do portal g1.