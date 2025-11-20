Trump retira tarifa adicional de 40% a produtos brasileiros

O anúncio ocorreu uma semana após o presidente norte-americanos retirar a tarifa "recíproca" de 10% a produtos importados pelos EUA

Presidente dos EUA, Donald Trump (Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta quinta-feira (20/11), a ordem executiva que impõe a retirada das tarifas adicionais de 40% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA. O ofício ocorreu uma semana após o presidente norte-americano retirar a tarifa "recíproca" de 10% sobre os mesmos produtos.

Como justificativas para a retirada das tarifas adicionais, Trump citou convesa telefônica realizada com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro, e recomendações de funcionário da Casa Branca. No Estados Unidos, o governo Trump corre contra a inflação de produtos.

Entre os intens brasileiros que estão livres do tarifaço dos EUA, o documento norte-americano cita cortes de carne bovina, café, cacau em pó e frutas, como abacaxi, mamão, laranja, limão e goiaba.

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, a partir de julho, fizeram com que o preço de produtos como café, carne e frutas, fossem elevados no mercado interno dos Estados Unidos.

Até o momento, o governo brasileiro ainda não comentou. Em reposta ao Correio, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) destacou que ainda analisa o comunicado do governo Trump. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se manifestou.