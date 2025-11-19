BNB lança fundo de investimento para microempreendedores que permite aportes a partir de R$ 1

Foto: Fernando Cavalcante (Presidente do BNB, Wanger de Alencar)

O Banco do Nordeste (BNB) lançou, nesta quarta-feira (19), durante o 4º Fórum Banco do Nordeste do Investidor, em Fortaleza, o InvestAmigo, fundo de investimento voltado exclusivamente para microempreendedores. O produto tem como alvo um público potencial de quatro milhões de clientes que operam com os programas de microfinanças da instituição (Crediamigo e Agroamigo). De acordo com o BNB, o fundo de investimento é classificado como de baixo risco por investir 100% em títulos públicos federais. As aplicações podem ser feitas a partir de R$ 1.

Durante a abertura do evento, o presidente do Banco do Nordeste, Wanger de Alencar, destacou a importância da iniciativa que facilita o acesso dos microempreendedores a investimentos. “Este Fórum nasce da compreensão de que o desenvolvimento regional, a educação financeira e a cultura de investimentos caminham juntos. Quando aproximamos o Banco do Nordeste dos investidores, dos reguladores, da academia e da sociedade, nós fortalecemos a capacidade de transformar poupança em investimento produtivo, e investimento produtivo em emprego, renda e oportunidades para milhões de pessoas", destacou o executivo.

O diretor de Ativos de Terceiros do BNB, Antonio Jorge Pontes Guimarães Junior, reforçou o papel do InvestAmigo. “Cada real aplicado em nossos fundos não é apenas um número em um extrato. É também um recurso que ajuda a financiar projetos que geram emprego, renda e inovação na região. É crédito produtivo, é apoio ao empreendedor, é investimento com propósito”, disse.

Ele relembrou ainda a ampliação geral dos Fundos de Investimentos geridos pelo Banco nos últimos dois anos. Segundo o BNB, os ativos cresceram 29,8% em relação a 2024, atingindo R$ 21,5 bilhões. O crescimento representa um avanço acumulado de 65,3% em relação a 2023.

Cliente investe R$ 1 milhão

A cliente do BNB, Priscila Carla, do bairro Mondubim, em Fortaleza, foi uma das microempreendedoras do Crediamigo que aderiram ao Fundo. O aporte realizado por ela se completou o primeiro milhão de reais investidos no novo produto. Ela relatou sua trajetória de reinvenção durante a pandemia e a importância do BNB no processo. “Quando veio a Covid 19, pensei em fechar as portas. Eu fabricava peças infantis. Foi quando o Banco do Nordeste me abriu novos horizontes. Com o apoio do Banco, mudei de ramo, comecei a comprar e revender móveis até montar a minha própria loja.

A respeito da nova etapa como investidora, destaca: “o melhor é o incentivo de guardar dinheiro e ver que aquele valor que fica na nossa conta está rendendo. Isso é muito gratificante.”