Contratações de crédito do BNB crescem 42% e chegam a R$ 3,67 bilhões no primeiro semestre

Alta foi impulsionada por conjunto de políticas do governo federal na indústria e o fortalecimento do crédito para as pequenas empresas

Contratações de crédito do Banco do Nordeste somaram R$ 3,67 bilhões no primeiro semestre (Foto: Heudes Regis)

O Banco do Nordeste (BNB) concluiu o primeiro semestre de 2025 com alta de 42,3% em relação ao mesmo período do ano passado. As contrações de crédito chegaram a R$ 3,67 bilhões no período. Atendendo diversos segmentos da economia local, foram realizadas mais de 196 mil operações, que cresceram 6,2% em Pernambuco.

De acordo com o superintendente do Banco em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, temas como a infraestrutura, energia, saneamento e indústria foram alguns dos que impulsionaram a alta das contratações.

“São operações com valores elevados e isso faz com que tenha consumido mais orçamento. Conseguimos também o incremento significativo de 125% na indústria, em função do conjunto de políticas do governo federal, da Nova Indústria Brasil (NIB). Além disso, o banco continuou fortalecendo o crédito para os pequenos negócios. Tivemos uma expansão muito grande no Crediamigo para micro e pequenas empresas”, explicou.

Setores



No período, o setor de infraestrutura contratou R$ 537 milhões, Já comércio e serviços (R$ 801,6 milhões), pecuária (R$ 580 milhões) e micro e pequenas empresas (R$ 487 milhões). Os setores, tradicionalmente, são responsáveis por oportunidades de ocupação e renda em Pernambuco e foram os que mais impulsionaram as contratações no primeiro semestre.

Já o microcrédito foi responsável por R$ 995 milhões nas contratações, no período, sendo R$ 510 milhões nas áreas urbanas e R$ 485 milhões nas zonas rurais.

Queiroz aponta ainda que a expectativa do BNB é continuar expandindo o crédito, por meio também do Agroamigo e o do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que é uma ação de política pública. Segundo ele, com a expectativa para o crescimento em projetos nos setores de energia e indústria, a tendência é de avanço no crédito para essas atividades.

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste



Outro destaque do BNB é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que foi responsável por R$ 2,5 bilhões em crédito no estado, nos primeiros seis meses do ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, foi registrado o crescimento de 30,6% no volume contratado com esses recursos.

Segundo o superintendente do banco, essa alta é reflexo da alta demanda do crédito pelas atividades do agronegócio do setor sucroenergético, que continuam buscando investimentos em Pernambuco. “Continuamos com a avicultura muito forte no agreste, porque diante dessas variações de preço de carne, ainda temos o ovo como uma alternativa, uma proteína atrativa. Além de Petrolina também com a fruticultura”, afirma.

Com operação do BNB, o FNE funciona por meio de diretrizes da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e é considerado principal instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) na região.

