Investimentos em ativos digitais crescem mais de 60% em Pernambuco

Bitcoin (foto: JACK GUEZ / AFP PHOTO)

Os investimentos em ativos digitais cresceram mais de 60% desde o início de 2025 em Pernambuco. O levantamento realizado pela plataforma Mercado Bitcoin mostra que, com o crescimento de 40% no ano, o estado ocupa hoje o 8º lugar no ranking entre os estados que mais aplicam em investimentos desse tipo no Brasil.

De acordo com o diretor de marketing e growth do MB, Giresse Contini, o crescimento de investidores em ativos digitais no estado reflete um movimento de expansão do mercado, algo que vem ocorrendo em todo o país, inclusive com a nova regulamentação do mercado de criptoativos divulgada nesta semana pelo Banco Central. “Esse avanço observado no estado mostra um público aberto à inovação, que compreende as vantagens desse novo mercado e enxerga nos ativos digitais uma forma prática e acessível que irá ditar o futuro do sistema financeiro”, aponta.

Segundo ele, o destaque do estado no ranking de investimentos em criptomoedas está ligado ao seu crescimento econômico. “Em 2024, o estado registrou um crescimento histórico de 4,7%, o maior dos últimos 15 anos e acima da média nacional de 3,8%, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do Banco Central. Esse cenário de expansão impulsiona o interesse da população por investimentos, inclusive em ativos digitais, uma vez que tivemos um aumento de 40% no número de investidores no ano”, destaca.

Contini destaca também que Pernambuco reúne características que elevam o seu potencial para continuar subindo nesse ranking. “Pernambuco tem um público jovem, cada vez mais conectado e interessado em novas formas de investimento; um ecossistema local que começa a olhar com mais atenção para tecnologia e inovação; e um acesso crescente a informações e plataformas que facilitam o início no mercado cripto.”

Ele destaca ainda que, com o fortalecimento da educação financeira, as pessoas também passam a entender que é possível investir com valores acessíveis e de forma segura. Isso também pode fazer o crescimento ainda maior de Pernambuco dentro desse mercado de investimentos.

Bitcoin

Entre os investimentos em ativos digitais aplicados em Pernambuco, o bitcoin é o mais negociado pelos pernambucanos. Essa moeda digital é a 8º mais valiosa do mundo. Apenas em 2024, registrou rentabilidade de 178%. Em seguida, entre as preferências dos investidores pernambucanos também se destacam o USDT e a Solana.

Ainda de acordo com o estudo, o perfil dos pernambucanos que investem em ativos digitais tem maior predominância de pessoas de 25 a 34 anos, o que insere Pernambuco entre os estados do Nordeste com o público investidor mais jovem. O levantamento integra a Semana do Investidor entre os dias 11 e 14 de novembro com o objetivo de incentivar investimentos e a conscientização financeira

O estado segue também uma tendência nacional. O Brasil está entre os cinco países com maior adoção de criptomoedas em 2025, segundo o TRM Labs. Um levantamento da Chainalysis mostrou que, no período entre julho de 2024 e junho de 2025, o país movimentou US$ 318,8 bilhões em criptoativos, crescendo 109,9% em relação ao período anterior.

