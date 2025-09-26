Recife recebe cinco premiações em inovação e transformação digital

O Connected Smart Cities 2025 (CSC 2025) foi realizado de 23 a 25 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. (Foto: Divulgação)

O Recife foi contemplado com cinco premiações no Connected Smart Cities 2025 (CSC 2025), realizado de 23 a 25 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Os prêmios reconhecem a capital pernambucana nos setores de inovação e tecnologia. No evento, a cidade foi representada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e da Empresa Municipal de Informática (Emprel).

Ao longo dos três dias de programação do Connected Smart Cities 2025, o Recife apresentou cases estratégicos em saúde, mobilidade e governança digital. Com isso, a capital foi premiada nas categorias: Selo Diamante na categoria Cidades Inteligentes; Selo Ouro na categoria Ecossistema de Inovação.

A cidade também foi reconhecida em 1º lugar no ranking Nordeste de Cidades Inteligentes; 6º lugar geral no ranking Nacional de Cidades Inteligentes, e com o Selo Platina NBR 31720, por gestão inteligente dos dados. Além do segundo lugar na categoria Soluções do Poder Público, com a ferramenta Absens, voltada à redução do absenteísmo na saúde pública.

Protagonismo do Recife

Essas premiações reforçam o protagonismo da capital pernambucana no uso da tecnologia, como meio de transformação da gestão pública. “Estar no CSC é mais do que mostrar nossas soluções: é aprender, trocar experiências e consolidar o Recife como referência nacional em políticas públicas digitais e inovação. Os prêmios são um reconhecimento ao esforço contínuo da cidade em construir um futuro mais eficiente, sustentável e conectado”, disse o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.

O presidente da Emprel, Bernardo D’Almeida, também reforçou o papel desse reconhecimento para a capital do estado. “O Recife volta do CSC com conquistas que refletem nosso compromisso em usar a inovação de forma estratégica, garantindo eficiência, inclusão e qualidade nos serviços públicos. É o resultado do trabalho coletivo e de uma gestão que coloca a tecnologia a serviço da população”.