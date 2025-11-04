Semana Nacional de Conciliação acontece no Shopping Guararapes
Ação acontece até o dia 7 de novembro com condições especiais para negociação de débitos municipais como IPTU, CIM e ISS
Publicado: 04/11/2025 às 19:05
Além de solucionar pendência financeiras, evento oferece suporte do Procon Jaboatão com atendimento e orientação gratuita ao consumidor (Foto: Divulgação)
O Shopping Guararapes sedia, até a próxima sexta-feira (7), a Semana Nacional de Conciliação. A 20ª edição da ação é uma iniciativa da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O evento acontece das 9h às 19h, no corredor da loja Esposende. Durante a semana, os contribuintes terão acesso a condições especiais para regularização de débitos tributários como IPTU, CIM e ISS, entre outros. A ação possibilita o parcelamento de dívidas em até 60 meses, facilitando a adesão e incentivando a regularização fiscal.
Além de solucionar pendências financeiras, o público terá o suporte do Procon Jaboatão, que oferecerá atendimento e orientação gratuita ao consumidor. O objetivo é promover o diálogo e a conciliação e aproximar os serviços públicos da população.
Promovida pela CNJ, a Semana Nacional de Conciliação acontece anualmente, com a adesão de tribunais e prefeituras de todo o país. A ação busca soluções e negociações para conflitos e pendências judiciais.
Serviço
Semana Nacional de Conciliação no Shopping Guararapes
Data: 3 a 7 de novembro de 2025
Horário: das 9h às 19h
Local: Corredor da loja Esposende – Shopping Guararapes
Serviços: Negociação de débitos de IPTU, CIM e ISS com parcelamento em até 60 vezes
Realização: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, TJPE e CNJ
Informações: www.jaboatao.pe.gov.br