Semana Nacional de Conciliação acontece no Shopping Guararapes

Ação acontece até o dia 7 de novembro com condições especiais para negociação de débitos municipais como IPTU, CIM e ISS

Além de solucionar pendência financeiras, evento oferece suporte do Procon Jaboatão com atendimento e orientação gratuita ao consumidor (Foto: Divulgação)

O Shopping Guararapes sedia, até a próxima sexta-feira (7), a Semana Nacional de Conciliação. A 20ª edição da ação é uma iniciativa da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O evento acontece das 9h às 19h, no corredor da loja Esposende. Durante a semana, os contribuintes terão acesso a condições especiais para regularização de débitos tributários como IPTU, CIM e ISS, entre outros. A ação possibilita o parcelamento de dívidas em até 60 meses, facilitando a adesão e incentivando a regularização fiscal.

Além de solucionar pendências financeiras, o público terá o suporte do Procon Jaboatão, que oferecerá atendimento e orientação gratuita ao consumidor. O objetivo é promover o diálogo e a conciliação e aproximar os serviços públicos da população.

Promovida pela CNJ, a Semana Nacional de Conciliação acontece anualmente, com a adesão de tribunais e prefeituras de todo o país. A ação busca soluções e negociações para conflitos e pendências judiciais.

Serviço

Semana Nacional de Conciliação no Shopping Guararapes

Data: 3 a 7 de novembro de 2025

Horário: das 9h às 19h

Local: Corredor da loja Esposende – Shopping Guararapes

Serviços: Negociação de débitos de IPTU, CIM e ISS com parcelamento em até 60 vezes

Realização: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, TJPE e CNJ

Informações: www.jaboatao.pe.gov.br

