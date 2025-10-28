Mega-sena acumula e prêmio vai para R$ 7 milhões; veja as dezenas sorteadas
Doze apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada
Publicado: 28/10/2025 às 21:38
Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.933 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50
12 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada. 1.231 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.366,22 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.