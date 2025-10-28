° / °
Economia
LOTERIAS

Mega-sena acumula e prêmio vai para R$ 7 milhões; veja as dezenas sorteadas

Doze apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada

Agência Brasil

Publicado: 28/10/2025 às 21:38

Mega-sena/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.933 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50

12 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada. 1.231 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.366,22 cada.

Apostas


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.


loterias , Mega-Sena , Resultado da Mega-Sena
