Crescimento global vai ser de 3,2%, projeta o FMI

O FMI elevou sua previsão de crescimento para os Estados Unidos em 0,1 ponto percentual este ano e no próximo, registrando 2% em 2025 e 2,1% em 2026.

FMI apontou que a Argentina é o destaque da América Latina ( Daniel Slim/AFP)

A nível global, o FMI elevou suas perspectivas para um crescimento de 3,2% em 2025, em vez dos 3% projetados em julho. Os temores de uma grande incerteza global devido às tarifas anunciadas pelo republicano Donald Trump no início de sua presidência foram se dissipando, embora não completamente.

“O impacto no crescimento devido ao choque comercial é modesto até agora”, disse aos jornalistas o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, antes da publicação do relatório.

O Fundo e a grande maioria dos especialistas ficaram alarmados quando Trump anunciou, ao assumir a presidência, que usaria tarifas aduaneiras como arma de negociação, para fazer face ao grande déficit comercial que os Estados Unidos tinham praticamente todos os seus parceiros.

Mas a imposição dessas tarifas a partir de abril foi acompanhada por uma negociação de tratados bilaterais comerciais e um investimento contínuo tecnológico nos países avançados, mantendo o motor econômico em funcionamento.

