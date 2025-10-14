Futuro da infraestrutura digital do futuro no Brasil é tema de debate no Rec’n’Play

Infraestrutura de dados e fortalecimento do Nordeste como polo de tecnologia serão temas abordados por lideranças nacionais no evento

A "Trilha de Infraestrutura Digital" é promovido pela Associação Brasileira de Data Centers (ABDC) e a Atlantic Data Centers e acontece na próxima quarta-feira (15), das 11h às 17h30 (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

A consolidação de um novo polo de infraestrutura de dados no Nordeste será o foco do debate na “Trilha de Infraestrutura Digital”. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Data Centers (ABDC) e a Atlantic Data Centers, acontece na próxima quarta-feira (15), das 11h às 17h30, no Rec’n’Play, no Cais do Sertão, no Recife.

A série de painéis reunirá especialistas do setor público e privado para debater o papel estratégico dos data centers. Outro tema abordado será a conectividade e a energia limpa na transformação digital do país, elementos que ampliam a competitividade e a autonomia tecnológica do Brasil.

A programação contará com três painéis que vão desde os bastidores da transformação digital até políticas públicas e soluções energéticas para o setor.

Entre os participantes confirmados estão representantes do Operador Nacional do Sistema (ONS), Anatel, Baterias Moura, Atiaia Energia, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC-PE), além de executivos da Atlantic Data Centers, NewSupri, EBM Engenharia e Associação Brasileira de Data Centers (ABDC).

De acordo com o gerente de relacionamento da ABDC, Caio Segalla, a descentralização da infraestrutura digital faz parte do novo momento do Brasil. “Fortalecer o Nordeste como polo de conectividade é estratégico para equilibrar o desenvolvimento tecnológico, promover inclusão digital, atrair investimentos e impulsionar a economia local”, afirma.

Segundo o CEO da Atlantic Data Centers, Daniel Gomes, o evento reforça a importância do setor em contribuir para o fortalecimento do ecossistema digital no Brasil “O Nordeste reúne condições estratégicas para se tornar um polo de infraestrutura de dados, conectando o Brasil ao mundo com eficiência e sustentabilidade. Nosso objetivo é fomentar esse diálogo e unir os diferentes atores que fazem parte dessa construção”, afirma.

Com o tema, “Por trás da Transformação Digital: como Data Centers e Conectividade moldam o Brasil do futuro”, o primeiro painel será realizado das 11h20 às 12h20, com a participação de Decílio Sales (CEO da Polotech e General da reserva do Exército Brasileiro), Diego Rojas (Atlantic Data Centers), José Muniz Junior (NewSupri) e Índio Chagas (EBM Engenharia/ABDC).

Mediado por Caio Segalla, o debate abordará a infraestrutura que sustenta a digitalização do país, por exemplo, cabos submarinos, data centers e nuvem. Além dos desafios para tornar o país mais conectado e competitivo.

Já das 14h40 às 15h40 acontece o painel “Energia para o futuro digital: a matriz elétrica brasileira e o papel dos data centers na nova economia global”, que tratará da interseção entre energia limpa e tecnologia. O momento será mediado pelo secretário executivo de Energia de Pernambuco, Guilherme Sá, e contará com a participação de Rodrigo Assunção (Atiaia Energia), Felipe Ramos (Baterias Moura) e Fabrício Nourinho (ONS), com soluções para a sustentabilidade do setor elétrico e a expansão dos data centers no país.

Encerrando a programação, o painel “Conectando o Brasil: Políticas Públicas para Cabos Submarinos e Data Centers”, das 15h50 às 16h50, reunirá e Alexandre Ataíde Oliveira (Anatel), Guilherme Sá (SDEC-PE), Gilberto Freyre Neto (IPERID) e Eduardo Salvador (ATI/PE), com mediação de Raquel Scarano (Um Telecom). No momento, serão discutidas políticas públicas e incentivos para impulsionar investimentos em infraestrutura digital e consolidar o Brasil, especialmente o Nordeste, como hub digital da América Latina.

Serviço



Trilha de Infraestrutura Digital no Rec’n’Play

Data: Quarta-feira (15), das 11h às 17h30

Local: Museu Cais do Sertão

Programação

Painel 1 - 11h20 às 12h20

Tema: Por trás da Transformação Digital: como Data Centers e Conectividade moldam o Brasil do futuro



Participantes: Decílio Sales (CEO da Polotech e General da reserva do Exército Brasileiro), Diego Rojas (Diretor de Projetos da Atlantic Data Centers), José Muniz Junior (fundador e diretor da NewSupri), Índio Chagas (diretor da EBM Engenharia e sócio fundador da Associação Brasileira de Data Centers (ABDC)

Mediador: Caio Segalla (gerente de relacionamento da Associação Brasileira de Data Centers (ABDC)

Painel 2 - 14h40 às 15h40

Tema: Energia para o futuro digital: a matriz elétrica brasileira e o papel dos data centers na nova economia global

Participantes: Rodrigo Assunção (CEO da Atiaia Energia), Felipe Ramos (gerente de engenharia de produto na Baterias Moura), Fabrício Mourinho (gerente de planejamento elétrico do Norte e Nordeste no Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS).

Mediador: Guilherme Sá - Secretário Executivo de Energia de Pernambuco

Painel 3 - Das 15h50 às 16h50

Tema: Conectando o Brasil: Políticas Públicas para Cabos Submarinos e Data Centers

Participantes: Guilherme Sá (secretário executivo de Energia do Governo de Pernambuco), Gilberto Freyre Neto (CEO do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia (IPERID), Eduardo Salvador (diretor de Governança da ATI/PE) e Alexandre Ataíde Oliveira (Gerente Regional nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas da Anatel)

Mediadora: Raquel Scarano (diretora de Marketing da Um Telecom)

