° / °
Mundo
TARIFAS

Trump anuncia tarifas adicionais de 100% contra a China

Tarifas adicionais foram anunciadas nesta sexta-feira (10)

AFP

Publicado: 10/10/2025 às 18:24

Seguir no Google News Seguir

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/JIM WATSON / AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (JIM WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10) tarifas adicionais de 100% sobre a China a partir de 1º de novembro, devido aos controles “extraordinariamente agressivos” que o gigante asiático anunciou sobre suas exportações.

Os Estados Unidos também importaram seus próprios controles sobre as exportações de softwares de importância estratégica, a partir de 1º de novembro, acrescentou Trump em uma mensagem publicada em sua rede Truth Social.

Veja também:

 

China , Tarifas , Trump
Mais de Mundo

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X