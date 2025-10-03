15ª edição da Fesíndico traz inovação e conhecimento para o setor condominial

Evento acontece nos dias 10 e 11 de outubro, das 10h às 21h, no Recife Expo Center (Foto: Divulgação)

O Recife recebe nos dias 10 e 11 de outubro a 15ª edição da Fesíndico, evento gratuito com propósito de fomentar a inovação tecnológica e fortalecer a rede de contatos para aprimorar a gestão condominial. Voltado para síndicos, administradores, contadores, advogados, condôminos, estudantes e demais profissionais do setor.

Com 20 anos de história, a Fesíndico se consolidou como referência nacional no segmento e hoje é considerada uma das maiores do setor no país. Nesta edição, a feira traz um formato mais amplo em novo local no Recife Expo Center, reunindo mais de 100 estandes de expositores, a feira traz soluções inovadoras e uma programação de palestras e workshops que oferece capacitação prática para os gestores de condomínios.

Uma das palestras confirmadas na programação será apresentada por Inaldo Dantas, advogado, editor da Revista Condomínio, colunista da CBN Paraíba e TV Cabo Branco (Rede Globo na Paraíba) e organizador da feira. Ele trará o tema “Reforma do Código Civil – O que vem por aí vai melhorar ou piorar?”, um dos assuntos mais esperados pelo setor de condomínios.

Outro nome aguardado é do advogado Márcio Rachkorsky, referência nos temas que envolvem condomínio. Ele é comentarista de programas da TV Globo e da rádio CBN, autor de diversas obras sobre o tema e que durante anos comandou o quadro sobre condomínios no “Fantástico”. Ele retorna ao evento após duas décadas para apresentar a palestra “50 anos em 5 – a recente evolução do mercado condominial pós-pandemia”.

A programação da Fesíndico conta ainda com a participação do advogado Kadu Quadratti que falará sobre “Responsabilidade Civil do Síndico: pequenos erros, grandes prejuízos – aprenda a evitá-los”, trazendo orientações práticas para evitar riscos jurídicos e financeiros na gestão condominial.

Já Willian Santos, fenômeno das redes sociais como “o Síndico Revoltado”, fará a palestra com o tema “Tudo o que o síndico tem vontade de dizer, mas não tem coragem para falar”, com uma abordagem direta e descontraída sobre os desafios do dia a dia dos síndicos.

Ainda no evento, serão realizadas as apresentações de Paulo Cesar, síndico profissional, com a palestra “Mais que gestão, orgulho, conexão e propósito”, e de Juliana Moreira, síndica e educadora, com o tema “Em terra de grupo de WhatsApp, quem tem controle emocional é rei”, oferecendo insights valiosos sobre liderança e gestão emocional em ambientes condominiais. Já Roberto Fagundes, referência em gestão e inovação na área condominial, vai abordar “Mitos e verdades do carro elétrico nos condomínios”. O advogado Noberto Lopes explanará sobre “ Destituição do síndico, procedimentos legais”.

O público também encontrará expositores de diversos segmentos, apresentando tecnologias, serviços e produtos voltados à gestão condominial. O evento conta com workshops práticos sobre gestão, manutenção, segurança, sustentabilidade e outros temas atuais, além de oportunidades de networking qualificado entre gestores, fornecedores e profissionais-chave do setor.

“O grande diferencial da Fesíndico é ser um espaço democrático de troca de experiências. Aqui, o síndico e todos os profissionais do setor encontram informação atualizada, soluções práticas e a oportunidade de estar em contato direto com quem faz o mercado evoluir. É um evento gratuito, aberto e feito para todos que vivem a realidade condominial”, destaca Inaldo Dantas, advogado e organizador da feira.

De acordo com a organização do evento, a Fesíndico já atraiu mais de 50 mil visitantes, no total de todas as edições. O público estimado para esse ano é de 5 mil pessoas.

Mais detalhes, no site: www.fesindico.com.br/

Serviço:

Data: 10 e 11 de outubro de 2025

Local: Recife Expo Center, Cais Santa Rita, 156 – São José, Recife/PE

Horário:

Sexta-feira: das 11h às 21h

Sábado: das 11h às 21h

Entrada: gratuita

Público-alvo: síndicos, administradores, contadores, advogados, condôminos, prestadores de serviço, estudantes e profissionais relacionados.

