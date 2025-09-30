Governo de Pernambuco formaliza protocolo para implantação de ZPE no Complexo de Suape

Área deve atrair mais investimentos e impulsionar a inserção do estado em cadeias globais de exportação

O ZPE é uma área de livre comércio com o exterior, onde podem ser instaladas empresas para a produção de bens que devem ser comercializados no exterior (Foto: Júlio César Silva/MDIC)

O Governo do estado formalizou junto ao Governo Federal, nesta segunda-feira (29), em Brasília, um protocolo de intenções para a instalação de uma Zona de Processamento de Exportação de Pernambuco (ZPE) no Complexo Industrial Portuário de Suape. A intervenção deve ampliar a capacidade do estado para a atração de investimentos.

A decisão foi formalizada pelas assinaturas da governadora Raquel Lyra e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

“A implantação da ZPE em Suape é um passo importante para fortalecer a economia pernambucana e gerar novas oportunidades para o Estado. Esse projeto estratégico vai ampliar nossa capacidade de atrair investimentos nacionais e internacionais, consolidar Pernambuco como referência em inovação e sustentabilidade e impulsionar a industrialização”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O ZPE é uma área de livre comércio com o exterior, onde podem ser instaladas empresas para a produção de bens que devem ser comercializados no exterior. O projeto, que é liderado pelo Complexo Portuário, representa a entrada oficial de Pernambuco no processo de instalação da Zona.

Na prática, isso significa que uma empresa que se instalar na Zona receberá tratamentos tributários, cambiais e administrativos específicos. O objetivo da iniciativa é impulsionar negócios e a industrialização sustentável, além de promover a inserção do estado em cadeias globais de exportação.

“A ZPE é um divisor de águas para o desenvolvimento econômico de Pernambuco. Estamos falando de um projeto capaz de ampliar a competitividade do Estado no cenário global, gerar empregos qualificados e atrair indústrias comprometidas com a sustentabilidade e a inovação. É um passo concreto para consolidar Suape como hub estratégico da nova economia e inserir Pernambuco de maneira definitiva nas cadeias internacionais de valor”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

Localizada no território do Complexo de Suape, a ZPE Pernambuco se estrutura como instrumento para fomentar inovação, agregar valor às exportações e atrair indústrias alinhadas à nova economia verde. O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) Transportes, já foi concluído e reforça a viabilidade do empreendimento, que prevê investimentos da ordem de R$ 271,5 milhões em infraestrutura, acessos e área alfandegada.

De acordo com o diretor-presidente do atracadouro pernambucano, Armando Monteiro Bisneto, a expectativa é de que o projeto se torne um marco para a economia pernambucana. A instalação do ZPE deve consolidar Pernambuco como referência em inovação, sustentabilidade e integração ao comércio internacional.

“A ZPE já nasce com três empreendimentos âncora voltados à transição energética, todos com foco na produção de combustíveis sustentáveis para exportação, como hidrogênio verde e e-metanol. Dois deles, da European Energy e da GoVerde, já firmaram contrato com Suape, enquanto o terceiro aguarda a formalização da ZPE para confirmar sua instalação”, disse.

Participaram da agenda, os secretários estaduais Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico), Túlio Vilaça (Casa Civil), André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura) e Fabrício Marques (Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional).