Questões climáticas e tarifaço afetam safra da cana em Pernambuco

Avanço foi impulsionado pela cana-de-açúcar e pela fruticultura (Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil)

A safra atual da cana-de-açúcar deve sofrer prejuízos em dobro neste ano em Pernambuco. Além do tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, com 50% para as exportações do produto, o volume de chuvas concentradas é outro fator que também atrapalha a produção das culturas da cana no estado.

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, explica que as vendas da cota americana da cana é um mecanismo que financia a safra. “Quando o produtor tem contratos firmados para exportar para refinarias dos Estados Unidos, isso faz com que aumente a sua liquidez, pois a empresa vai ter o certificado de isenção da alfândega americana para entrar no país sem pagar taxas nessa exportação”, destaca.

Ele explica que a cota funciona para a isenção de tarifas, que foi impactada diretamente pelo tarifaço. No passado, a taxa para exportação dentro da cota era de 0%, em abril deste ano passou para 10% e agora é de 50%. “Então fica proibitivo. É uma coisa sem sentido porque onera a empresa”, destaca.

O presidente do Sindaçúcar explica que, dentro do mecanismo de cota americana, as embarcações pernambucanas aos EUA ocorrem geralmente entre outubro e novembro, no decorrer do início da safra que começa entre o final de agosto e início de setembro. Normalmente essa é uma época que favorece o acordo de contratos de câmbio para a venda de cotas para compradores internacionais, o que aumentaria a liquidez.

Impactos climáticos

Cunha destaca ainda que, paralelo às barreiras tarifárias, o setor da cana também enfrenta desafios ocasionados por questões climáticas. “Nesse ano, houve muita dificuldade no início do mês de agosto e setembro em função das chuvas que tiveram precipitações bastante frequentes, com muita concentração e pouca distribuição. Com isso, a cana ainda não atingiu seu ponto de maturidade ideal, o que em outros anos isso ocorre”, disse.

Ele explica também que a alternância entre chuvas e sol é importante para a safra da cana. Neste ano, com o clima desfavorável, foi registrada uma diminuição do rendimento industrial, com a menor quantidade de sacarose extraída na cana, que é utilizada na produção de açúcar e etanol.

Em relação aos prejuízos que esses fatores devem trazer para a safra da cana no estado, o presidente do Sindaçúcar destaca que o setor ainda está em fase de avaliação por causa da dificuldade causada pelas condições climáticas. “A moagem não está em uma dinâmica de continuidade. Ocorreram muitas paradas no processamento industrial por causa da dificuldade da cana chegar pronta para essa etapa”, disse.

Apesar de ainda não ter dados concretos, Cunha aponta que esses impactos do tarifaço podem ser compensados por incentivos federais, medidas que estão sendo avaliadas após uma série de reuniões entre o representante do setor da cana e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e vice-presidente Geraldo Akckmin.

“O governo estabeleceu uma medida provisória, para estudar a possibilidade de dar mais liquidez ou antecipar algum tipo de medida financeira para que vários exportadores do Brasil possam conseguir recursos para darem andamento ao processamento industrial. Mas isso aí ainda está no início”, finaliza.