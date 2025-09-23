Caixa Econômica Federal confirma novo concurso público

A confirmação ocorreu durante a cerimônia dos 59 anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Caixa Econômica Federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, confirmou que a instituição financeira irá realizar um novo concurso público para preenchimento de vagas para os cargos de engenheiro, arquiteto, entre outros.

A confirmação ocorreu durante a cerimônia dos 59 anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). “Estamos finalizando o edital do concurso”, declarou Vieira.

O número de vagas, bem como os salários, não foram divulgados. No último concurso, os salários variaram entre R$ 3.762,00 e R$ 14.915,00, além de benefícios atrativos.