Governo de Pernambuco anuncia chamada para contratar operação de crédito de R$ 1,5 bilhão

O processo deve selecionar a proposta mais vantajosa das instituições financeiras; recurso será destinado a obras de infraestrutura no estado

O governo do estado anunciou, neste sábado (20), uma chamada pública para a contratação de operações de crédito no valor de R$ 1,513 bilhão. A medida, que foi publicada no Diário Oficial do Estado, tem como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa de instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. O recurso será destinado a obras de infraestrutura no estado e outras intervenções como a ampliação de abastecimento de água e reforma de hospitais.

A contratação do empréstimo pelo estado foi liberada após a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovar o Projeto de Lei nº 2992/2025. A governadora do estado, Raquel Lyra, sancionou a lei que trata da autorização para a captação dos recursos na última terça-feira (16).

Além de selecionar a proposta mais vantajosa, a chamada tem como finalidade garantir melhores condições para a captação dos recursos e ampliação da capacidade de investimento público.

“Vamos buscar a operação financeira mais vantajosa para Pernambuco e assim tirar do papel projetos e obras importantes para o povo pernambucano nas mais diversas áreas. A captação e a utilização desses recursos serão feitas com base em um planejamento muito bem elaborado, que tem como alicerce principal a transparência no uso dos recursos públicos. Com o dinheiro em caixa, seguiremos mudando a vida da população, com importantes obras de infraestrutura. São obras que vão transformar Pernambuco para melhor e que também irão gerar ainda mais emprego e renda, com impacto direto na nossa economia", afirmou a governadora Raquel Lyra.

O secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques, reforça que o processo também amplia a transparência na aplicação dos recursos públicos do governo do estado. A iniciativa da gestão para ampliar, modernizar e fortalecer os mecanismos de governança foi iniciada em 2023.

“Nesse processo, será escolhida a instituição que ofertar as melhores condições financeiras na captação destes recursos. É mais um passo para o fortalecimento da solidez fiscal, transparência pública e ampliação da capacidade de investimento do Governo de Pernambuco", disse.



Capacidade de pagamento

O governo do estado alcançou destaque na avaliação na avaliação fiscal realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na última quarta-feira (17).

Pernambuco obteve nota B+ na Capacidade de Pagamento (CAPAG) e a nota máxima (A) no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF), com índice de 97,17% de aproveitamento.

Segundo o governo do estado, esse foi o melhor resultado do estado desde a criação da metodologia da CAPAG, em 2016. Essa conquista significa que o estado de Pernambuco continua com plena elegibilidade para contratar operações de crédito com garantia da União e também amplia a capacidade da gestão do estado para novos financiamentos a partir de 2026.

