Nova plataforma gratuita deve facilitar informações sobre precatórios

O SeuPrecatório360 é uma plataforma pioneira no país e pode ser usada por qualquer pessoa que tenha precatórios

Pioneira no Brasil, a plataforma foi lançada pela Ativos Precatórios, empresa recifense que investe em tecnologia para automatizar processos que envolvem precatórios (Foto: Divulgação)

Uma nova plataforma, lançada na última semana, deve facilitar a forma como os credores de precatórios podem acessar e acompanhar informações sobre seus processos. O site SeuPrecatório360, que pode ser utilizado de forma gratuita, deve fornecer informações sobre prazos, valor líquido a receber, correções e juros e deduções. O sistema promete desburocratizar o acesso aos dados e oferecer maior autonomia para quem tem valores a receber.

Pioneira no Brasil, a plataforma foi lançada pela Ativos Precatórios. “É muito difícil para pessoas que não estão diretamente envolvidas no dia a dia de precatórios saber atualizar o valor do precatório, entender como se operam as deduções de imposto de renda e das outras contribuições e também saber a previsão de pagamento”, destaca o sócio da Ativos Precatórios, Henrique Mesquita.

Essa novidade chega depois das alterações trazidas pela antiga PEC 66 (atual EC 136/2025), com mudanças como a ampliação de prazos para a quitação de precatórios. Diante disso, a plataforma permite que o usuário compare o prazo de pagamento antes e depois das atualizações.

Mesquita explica que a ideia da criação do sistema foi de trazer um compilado de conhecimentos no segmento, além de conteúdos de fácil entendimento para todos os credores de precatórios que desejam entender sobre a situação dos seus valores a receber.

A margem de público do SeuPrecatório360 pode alcançar o total de 270 mil pessoas que possuem precatórios no Brasil. De acordo com o último Relatório de Despesas com Sentenças Judiciais da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento e Orçamento, entre 3 de abril de 2024 e 2 de abril de 2025, 164 mil precatórios foram levantados contra a União. Esses precatórios somam R$ 69,6 bilhões que devem ser alocados para a proposta orçamentária da União em 2026.

