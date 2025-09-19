"A dragagem é necessária há 10 anos", diz ministro sobre obra de R$ 100 milhões no Porto do Recife

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a Governadora Raquel Lyra (PSD), assinaram, nesta sexta (19), o termo de compromisso para dragagem e lançamento do edital de arrendamento do Terminal de Passageiros do Porto de Recife

Ministro Sílvio Costa Filho destacou importância dos investimentos no porto (Rafael Vieira/DP)

O Porto do Recife, no coração da capital pernambucana, receberá mais de R$ 100 milhões em investimentos para obras de dragagem e requalificação do Terminal de Passageiros.

O repasse de verbas é do Governo Federal. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou o Termo de Compromisso da aplicação, junto à Governadora Raquel Lyra (PSD), nesta sexta (19), em evento no próprio Porto do Recife.

A importância, segundo o ministro, dialoga diretamente com a capacidade econômica, potencializada pelo fortalecimento do Porto, que, nas palavras de Silvio, necessita da dragagem há uma década.

“O Porto do Recife é muito estratégico para a nossa cidade. Por mais de 10 anos, há a necessidade de fazer essa dragagem. Conseguimos viabilizar esse recurso, são R$ 100 milhões de investimentos. A gente vai aumentar o calado e ampliar a capacidade de operações, fazendo com que a gente possa ampliar a corrente de exportação e de importação, trazendo navios maiores aqui para o Porto, e isso dialoga com o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego e renda”, disse o Ministro durante o evento de assinatura.

A meta é ampliar o canal de acesso e o calado operacional (profundidade máxima de água do porto) para 12 metros. Assim, será possível receber navios de até 210 metros de comprimento, com mais eficiência logística.

Os serviços abrangem ganhos operacionais, dando agilidade nas manobras dos navios e extinguindo limitações de segurança determinadas pela autoridade marítima, como número de rebocadores, operação com maré alta, não operação noturna, o que acarreta diminuição de custos operacionais também. A ação também possibilitará o acesso de navios com maior consignação de carga e cruzeiros.

“Essa é uma operação superimportante para o povo do Recife. A dragagem é feito oxigênio para a gente. Então assim, com a dragagem, a gente vai ter um calado operacional de 12 metros, possibilitando aumentar a competitividade e receber novos navios maiores aqui para o Porto”, afirmou o presidente do Porto do Recife, Paulo Nery.

Prazo

Segundo a governadora Raquel Lyra (PSD), por enquanto não há prazo para os serviços da dragagem, uma vez que o projeto ainda precisa ser iniciado.

“Se trata de um termo de compromisso assinado do Governo Federal, do ministro de Portos e Aeroportos com Pernambuco, dizendo, colocando um compromisso de destinação de 100 milhões de reais para Pernambuco. Agora é correr com o projeto, garantir a licitação para que ele possa acontecer. O importante é o anúncio e o potencial de investimento que nós temos aqui”, disse a chefe do executivo estadual.

Terminal de Passageiros

Além do serviço de dragagem, também foi lançado o edital de arrendamento do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Recife. O investimento é de R$ 2,3 milhões, em novos equipamentos e melhorias estruturais, fortalecendo o turismo de cruzeiros na região e a geração de empregos diretos e indiretos.

O leilão de arrendamento do Terminal Marítimo de Passageiros ocorrerá em novembro, na B3, em São Paulo.

A governadora Raquel Lyra destacou a importância dos investimentos para Pernambuco.

“Hoje é um dia muito importante. A gente anuncia o leilão de um terminal para novos investimentos e assina um termo de compromisso com o Ministério dos Portos e Aeroportos, onde o ministro Silvio se compromete a colocar R$ 100 milhões aqui para a gente fazer a dragagem do Porto de Recife. Quando você traz navios de maior porte, você garante a eles que ele diminui o custo do insumo para as nossas linhas de produção. Especialmente aqui falando de malte, de cevada para o Polo do Cervejeiro, a gente falando de maiores navios no turismo para poder chegar até aqui. E no caso da requalificação do terminal do Porto Marítimo, a gente dá mais conforto para aquele turista que vem para cá nos visitar, ter vontade de voltar”, disse a governadora.