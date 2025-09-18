Bolsa Família: mais de 1,48 milhão de famílias em Pernambuco recebem benefício em setembro

O valor médio do benefício em Pernambuco é de R$ 674,89, com investimento do Governo do Brasil superior a R$ 1 bilhão para atender os 185 municípios

Cartão Bolsa Família (Lyon Santos/ MDS)

O Bolsa Família chega, neste mês de setembro, a mais de 1,48 milhão de famílias distribuídas nos 185 municípios de Pernambuco. O repasse ultrapassa R$ 1 bilhão, garantindo um valor médio de R$ 674,89 por família. Os pagamentos começaram no dia 17 de setembro e seguem até o dia 30, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Benefício Primeira Infância

Desde a retomada do programa em 2023, crianças de zero a seis anos passaram a contar com um reforço de R$ 150 adicionais no orçamento familiar. Em Pernambuco, 556,9 mil crianças estão incluídas nessa faixa etária, o que representa um investimento de R$ 80,7 milhões apenas neste mês.

Benefícios complementares

O governo federal também destina R$ 50 extras a determinados grupos. Em setembro, esse adicional chega a 995,1 mil crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de 41,8 mil gestantes e 22,5 mil nutrizes no estado. No total, mais de R$ 50 milhões são investidos nesses benefícios complementares.

Famílias prioritárias

Entre os grupos com atendimento prioritário em Pernambuco, estão:

6.167 famílias em situação de rua

22.543 famílias indígenas

22.824 famílias quilombolas

286 famílias com crianças em situação de trabalho infantil

5.010 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão

34.226 famílias de catadores de materiais recicláveis

Municípios com mais beneficiários

Recife concentra o maior número de contemplados, com 139.452 famílias. Em seguida aparecem Jaboatão dos Guararapes (84.882), Olinda (49.934), Caruaru (48.141) e Petrolina (46.816).

Valor médio por município

Embora tenha apenas 61 famílias cadastradas, Fernando de Noronha é o município com maior valor médio de benefício no estado: R$ 775,20. Também estão entre os maiores valores médios Ipubi (R$ 715,00), Carnaubeira da Penha (R$ 712,98) e Tacaratu (R$ 711,50).