Bolsa Família: mais de 1,48 milhão de famílias em Pernambuco recebem benefício em setembro
O valor médio do benefício em Pernambuco é de R$ 674,89, com investimento do Governo do Brasil superior a R$ 1 bilhão para atender os 185 municípios
Publicado: 18/09/2025 às 10:12
Cartão Bolsa Família (Lyon Santos/ MDS)
O Bolsa Família chega, neste mês de setembro, a mais de 1,48 milhão de famílias distribuídas nos 185 municípios de Pernambuco. O repasse ultrapassa R$ 1 bilhão, garantindo um valor médio de R$ 674,89 por família. Os pagamentos começaram no dia 17 de setembro e seguem até o dia 30, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).
Benefício Primeira Infância
Desde a retomada do programa em 2023, crianças de zero a seis anos passaram a contar com um reforço de R$ 150 adicionais no orçamento familiar. Em Pernambuco, 556,9 mil crianças estão incluídas nessa faixa etária, o que representa um investimento de R$ 80,7 milhões apenas neste mês.
Benefícios complementares
O governo federal também destina R$ 50 extras a determinados grupos. Em setembro, esse adicional chega a 995,1 mil crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de 41,8 mil gestantes e 22,5 mil nutrizes no estado. No total, mais de R$ 50 milhões são investidos nesses benefícios complementares.
Famílias prioritárias
Entre os grupos com atendimento prioritário em Pernambuco, estão:
- 6.167 famílias em situação de rua
- 22.543 famílias indígenas
- 22.824 famílias quilombolas
- 286 famílias com crianças em situação de trabalho infantil
- 5.010 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão
- 34.226 famílias de catadores de materiais recicláveis
Municípios com mais beneficiários
Recife concentra o maior número de contemplados, com 139.452 famílias. Em seguida aparecem Jaboatão dos Guararapes (84.882), Olinda (49.934), Caruaru (48.141) e Petrolina (46.816).
Valor médio por município
Embora tenha apenas 61 famílias cadastradas, Fernando de Noronha é o município com maior valor médio de benefício no estado: R$ 775,20. Também estão entre os maiores valores médios Ipubi (R$ 715,00), Carnaubeira da Penha (R$ 712,98) e Tacaratu (R$ 711,50).