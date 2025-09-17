Imersão voltada a profissionais da área tributária para as novas regras fiscais

Evento acontece no dia 20 de setembro, de forma presencial, e aborda as principais mudanças do novo sistema brasileiro

Azenate Xavier é Contadora e fundadora da Azenate Soluções Contábeis (Divulgação)

No próximo sábado (20), acontece a Imersão Reforma Tributária da Prática, evento presencial que tem como objetivo capacitar profissionais da área fiscal sobre os impactos das mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional.



À frente da programação estão as especialistas em planejamento tributário Azenate Xavier e Lígia Oliveira. O evento será no Espaço Vicalli, localizado na Rua Maria Carolina, nº 574, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O evento será realizado em turma exclusiva de 30 participantes, permitindo proximidade com as palestrantes, espaço para dúvidas e troca de experiências entre profissionais que atuam diretamente em consultoria tributária e contábil. Além disso, os inscritos terão acesso a materiais exclusivos, como apostila, planilhas de simulação, painel de tira-dúvidas e grupo de WhatsApp para suporte e continuidade do aprendizado.

“Traduzimos a Reforma em ações práticas: mostramos como aplicar as novas regras no dia a dia de empresas e escritórios”, destaca Lígia Oliveira, graduada em Ciências Contábeis, com MBA em Planejamento Tributário, Controladoria, Holding Familiar e Planejamento Sucessório. Atualmente, é mestranda em Contabilidade Tributária.

Tema

A capacitação vai abordar as principais mudanças do novo sistema tributário brasileiro, como a implementação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e os regimes de transição. Durante a imersão, os participantes terão acesso a simulações reais, estudos de caso, workshops práticos e orientação para desenvolver estratégias de compliance e aproveitamento de créditos tributários.

“A imersão é totalmente voltada para a prática, com simulações de empresas reais, permitindo que os participantes aprendam de forma aplicada o que muitas vezes só se ensina na teoria”, diz Azenate Xavier, contadora, especialista em planejamento tributário e empresária contábil. Ela também é pós-graduada em Contabilidade para Negócios Empresariais pela UFPE e com MBA em Gestão Financeira, Contábil e Controladoria pelo CEDEPE.

“Com uma turma reduzida, conseguimos proporcionar um ambiente de troca efetiva de experiências, em que os participantes saem prontos para aplicar o que aprenderam”, reforça.

A Reforma Tributária promete reduzir o chamado “custo Brasil” e simplificar a cobrança de impostos, o que, segundo estudos do Ministério da Fazenda, pode elevar o PIB em até 12% em 15 anos. Atualmente, empresas no Brasil gastam em média 1.501 horas por ano apenas com obrigações fiscais, de acordo com dados do Banco Mundial.

Como participar

As inscrições custam R$497 epor meio do site dominandotributario.com ou sympla.com.br.