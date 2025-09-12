° / °
Volume de serviços estão 18,5% acima do nível pré-pandemia, diz IBGE

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE

Estadão Conteúdo

Publicado: 12/09/2025 às 22:07

Dinheiro/Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Dinheiro (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em julho ante junho, o setor funcionava em patamar 18,5% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em julho, os transportes operavam 21,8% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 2,9% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Os serviços de informação e comunicação estão 32,9% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,6% abaixo. Os serviços profissionais e administrativos estão 21,8% acima do patamar de fevereiro de 2020.

