Banco do Nordeste tem melhor primeiro semestre de seus 73 anos de existência

Banco do Nordeste (Foto: Divulgação)

O Banco do Nordeste teve o melhor resultado do primeiro semestre em 2025, em 73 anos de sua existência. O BNB registrou, entre janeiro e junho deste ano, R$ 34,8 bilhões em contratações, com 19,2% de aumento no comparativo de 2024 no mesmo período, além de R$ 1,38 bilhão de lucro líquido (+35,6%) e R$ 29,1 bilhões em desembolsos (+7,7%).

O Resultado Operacional também teve crescimento de 17,8% em comparação aos primeiros seis meses de 2024, com R$ 2,2 bilhões, e o Crediamigo também alta de 18,3%, fechando o semestre com R$ 6,5 bilhões contratados.

Os dados foram divulgados em live realizada pela instituição nesta quinta-feira, 14 de agosto. Os números refletem especialmente os impactos do crescimento da carteira de crédito administrada e aumento das receitas com prestação de serviços.

“O crescimento recorde de todos os indicadores mostram que estamos cumprindo a missão dada pelo presidente Lula de ampliar e democratizar o acesso ao crédito. A expansão dos negócios aliados ao resultado financeiro são frutos do crescimento da eficiência operacional da instituição, sempre buscando atender melhor os seus clientes e propiciar melhoria na qualidade de vida das pessoas”, afirma o presidente do BNB, Paulo Câmara.



A carteira de crédito administrada pelo Banco permaneceu em um patamar relevante, com um volume total de R$ 165,7 bilhões, apresentando um expressivo crescimento de 15,7% em relação aos primeiros seis meses do ano passado.

“O Banco do Nordeste tem fortalecido a sua estrutura e os seus processos, trazendo dinamismo à jornada dos clientes na instituição, ao ofertar produtos e serviços que buscam atendê-los de forma mais completa. Nesse sentido, o BNB tem buscado diversificar o funding, por meio de parcerias com instituições multilaterais, instituições financeiras focadas no desenvolvimento e inovação, como BNDES e Finep, além da utilização de instrumentos de dívida no mercado de capitais, com o objetivo de ampliar as fontes de financiamento para investimentos sustentáveis que têm o potencial de promover impactos sociais e ambientais positivos no longo prazo”, informa o diretor financeiro e de crédito, Wanger Rocha.

O BNB continua sendo parceiro relevante das Micro e Pequenas Empresas (MPE), onde apresentou, ao final dos primeiros seis meses de 2025, um total de 21 mil novas contratações, alcançando o total de R$ 2,9 bilhões em operações de crédito para esse público.

Já no Agroamigo, o volume contratado no período foi de R$ 4,4 bilhões, em mais de 330 mil novas operações de crédito. O resultado demonstra que o Banco do Nordeste se consolida cada vez mais como o Banco preferido do micro e pequeno empreendedor na sua área de atuação. A inadimplência acima de 90 dias da carteira própria do BNB, ao final do primeiro semestre, foi de 3,6%, apresentando uma elevação de 1,0 p.p. em relação ao mesmo período do ano de 2024.

A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio ao final do período ficou em 20,4% ao ano, o que representou um crescimento de 1,5 p. p. em relação ao observado no primeiro semestre de 2024, reflexo do incremento no Resultado Líquido, mesmo no cenário de elevação do Patrimônio Líquido, devido ao aumento de capital por meio da subscrição de novas ações, ocorrida em setembro de 2024.

Sobre o Banco do Nordeste (BNB) O Banco do Nordeste é a maior instituição financeira de desenvolvimento regional da América Latina. Com 297 agências, está presente em mais de dois mil municípios de sua área de atuação, que abrange os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O BNB tem como principal fonte de recursos o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Acesse o site de Relações com Investidores para mais informações: https://ri.bnb.gov.br