Governo intensifica trabalho para tirar manga, uva e açúcar da sobretaxa dos EUA

Governo de Pernambuco intensifica luta para retirar manga, uva e açúcar da sobretaxa americana (Foto: Divulgação)

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, reafirmou durante agenda no município de Petrolina, o comprometimento do Governo com trabalhadores e empresários do Vale do São Francisco perante a sobretaxa estabelecida sobre produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O responsável pela pasta foi até uma packing house instalada na região responsável por 90% da produção nacional da fruta, com especialização em beneficiamento e exportação de mangas. A operação, que é responsável por milhares de empregos de forma direta e indireta, é considerada estratégica para o agronegócio do estado.

Guilherme contou que a secretaria tem analisado as medidas publicadas pelo Governo Federal e entende que houve um avanço, mas que ainda há mais ações a serem realizadas para aliviar mais ainda os produtores locais.

“A secretaria segue confiando na saída diplomática e defendendo a inclusão da manga, da uva e do açúcar na lista de exceções do tarifaço. Ao mesmo tempo, mantém diálogo constante com o Governo Federal para que sejam ampliadas as linhas de apoio e financiamento voltadas aos produtores”, afirmou.

O secretário conversou com produtores, exportadores e conheceu de perto as estruturas que sustentam a operação. Ele acompanhou uma remessa sendo finalizada para a Europa e destacou que, já na próxima semana, começa a colheita e embalagem da fruta destinada aos Estados Unidos.

“Estamos reforçando junto ao Governo Federal e também ao governo americano a importância de proteger nossos produtores”, completou.