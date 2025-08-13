Preço do gás natural fica mais barato em Pernambuco

Com autorização da Arpe, o Gás Natural Veicular (GNV) distribuído pela Copergás teve uma redução de 9,2% no início de agosto

De acordo com a Copergás, esse é o maior reajuste tarifário entre as concessionárias de gás natural do Nordeste e o segundo maior do Brasil (Foto: Divulgação)

O preço do Gás Natural Veicular (GNV) teve uma redução de 9,2% em Pernambuco. A medida autorizada pela Arpe (Agência Reguladora de Pernambuco) entrou em vigor no dia 1º de agosto para o combustível distribuído pela Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) nos postos do estado.

De acordo com a Copergás, esse é o maior reajuste tarifário entre as concessionárias de gás natural do Nordeste e o segundo maior do Brasil. O reajuste contribui para tornar o GNV ainda mais competitivo frente à gasolina e ao etanol e pode se tornar mais atrativa para os motoristas de alto rendimento, como taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas.

Na prática, um motorista abastecido com GNV com R$ 100 percorre cerca de 301 km, quase o dobro da distância alcançada com etanol (146 km) ou gasolina (153 km), de acordo com os preços médios praticados em Pernambuco, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O reajuste acontece no momento em que o setor de mobilidade busca alternativas mais econômicas e sustentáveis. Segundo a Companhia, com a queda tarifária, o GNV reforça sua posição como o combustível com melhor custo por quilômetro rodado disponível no mercado.

“Essa redução reforça o papel do GNV como o combustível mais vantajoso para quem depende do veículo no dia a dia. O motorista que opta pelo gás natural consegue rodar muito mais gastando menos. Além disso, a Copergás tem trabalhado com afinco para promover a interiorização do gás natural, ampliando cada vez mais a disponibilidade de GNV em todas as regiões do estado”, afirma Bruno Costa, diretor-presidente da Copergás.

