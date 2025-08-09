° / °

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 9 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado: 09/08/2025 às 09:38

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet/Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 9 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 

 

