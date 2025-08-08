Lula deve sancionar isenção de IR para até 2 salários na segunda-feira

Isenção do IR para quem ganha até R$ 3.036 (dois salários mínimos) foi aprovado no Senado nessa quinta-feira; Planalto tem pressa em assinar

Presidente Luiz Inacio Lula da Silva ( AFP)

O projeto de lei que isenta do Imposto de Renda as pessoas que ganham até dois salários mínimos (R$ 3.036) deve ser sancionada pelo presidente Lula (PT) na segunda-feira (11/8), segundo apurou o Metrópoles. A área técnica ainda aguarda manifestação de outros setores para entender se será necessário algum veto, mas o Planalto trabalha para acelerar a assinatura.

O PL foi aprovado nessa quinta-feira (7/8). A votação durou cerca de 15 minutos e terminou com a aprovação simbólica dos senadores. A apreciação do texto se deu depois de um acordo com a oposição, que ocupou o plenário da Casa Alta até a noite de quarta-feira (6/8).

A isenção foi ampliada dos atuais R$ 2.824 para R$ 3.036, em 2025. A medida beneficia aqueles que recebem até dois salários mínimos, visto que o valor do piso salarial subiu para R$ 1.518 no começo deste ano.

