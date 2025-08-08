° / °

Economia
IMPOSTO DE RENDA

Lula deve sancionar isenção de IR para até 2 salários na segunda-feira

Isenção do IR para quem ganha até R$ 3.036 (dois salários mínimos) foi aprovado no Senado nessa quinta-feira; Planalto tem pressa em assinar

Evellyn Paola - Metrópoles

Publicado: 08/08/2025 às 19:13

Seguir no Google News Seguir

Presidente Luiz Inacio Lula da Silva/ AFP

Presidente Luiz Inacio Lula da Silva ( AFP)

O projeto de lei que isenta do Imposto de Renda as pessoas que ganham até dois salários mínimos (R$ 3.036) deve ser sancionada pelo presidente Lula (PT) na segunda-feira (11/8), segundo apurou o Metrópoles. A área técnica ainda aguarda manifestação de outros setores para entender se será necessário algum veto, mas o Planalto trabalha para acelerar a assinatura.

O PL foi aprovado nessa quinta-feira (7/8). A votação durou cerca de 15 minutos e terminou com a aprovação simbólica dos senadores. A apreciação do texto se deu depois de um acordo com a oposição, que ocupou o plenário da Casa Alta até a noite de quarta-feira (6/8).

 

1 / 3
Nesta quarta-feira (6), o governo federal acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros
2 / 3
Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
3 / 3
Luiz Inácio Lula da Silva

Nesta quarta-feira (6), o governo federal acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros ( Foto: EVARISTO SA/AFP)
Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Luiz Inácio Lula da Silva ( Evaristo Sá/AFP)

A isenção foi ampliada dos atuais R$ 2.824 para R$ 3.036, em 2025. A medida beneficia aqueles que recebem até dois salários mínimos, visto que o valor do piso salarial subiu para R$ 1.518 no começo deste ano.

Confira a matéria completa no portal Metrópoles

Mais de Economia

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP