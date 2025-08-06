Edital do Programa AmpliAR é lançado e deve atrair investimentos para os aeroportos regionais do Brasil

Com investimentos de cerca de R$ 1,25 bilhão, edital lançado hoje, engloba 19 aeroportos, entre eles Araripina, Serra Talhada e Garanhuns

O governo federal lançou, nesta quarta-feira (6), o edital do Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais (AmpliAR). A iniciativa, criada em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), prevê a atração de investimentos privados e o aprimoramento da gestão de aeroportos regionais.

A expectativa é que sejam realizados investimentos na ordem de R$ 1,25 bilhão para melhorar a qualidade dos aeroportos, permitindo que novas rotas sejam ofertadas. A abertura das propostas está prevista para o mês de novembro e os termos aditivos com as concessionárias vencedoras devem ser celebrados ainda este ano. Em Pernambuco, na primeira etapa do programa, foram colocados em oferta pública os aeroportos de Araripina, Serra Talhada e Garanhuns.

Além destes, também foram colocados em oferta pública os seguintes aeroportos: Tarauacá (AC), Barcelos (AM), Itacoatiara (AM), Parintins (AM), Itaituba (PA), Cacoal (RO), Vilhena (RO), Araguaína (TO), Porto Alegre do Norte (MT), Barreirinhas (MA), Guanambi (BA), Lençóis (BA), Paulo Afonso (BA), São Raimundo Nonato (PI), Jericoacoara (CE) e Canoa Quebrada (CE). Serão colocados em oferta pública 19 aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste, regiões onde há déficit acentuado de infraestrutura aeroportuária.

Por meio de processo competitivo simplificado, as concessionárias com contratos de concessão vigentes com a União e que não estejam em extinção, poderão disputar os aeroportos por meio do maior deságio percentual ao preço mínimo estabelecido pelo governo no Plano Aeroviário Nacional (PAN).

“O AmpliAR é importante para o fortalecimento da ação regional. São investimentos de mais de R$ 1 bilhão e, neste primeiro edital que está sendo lançado hoje, estamos englobando 19 aeroportos, como o de Serra Talhada. A nossa meta é que, nos próximos cinco anos, mais de 100 aeroportos sejem requalificados no Brasil”, afirmou Costa Filho, por meio de sua assessoria de imprensa.