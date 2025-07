Aviação brasileira alcança recorde no primeiro semestre

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o crescimento do setor beneficia toda a economia brasileira (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

No primeiro semestre deste ano, 61,8 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais, por meio da aviação comercial. No Brasil, a movimentação nos aeroportos cresceu 10% este ano, em relação ao mesmo período do último ano, quando 56,2 milhões de viajantes utilizaram a infraestrutura aeroportuária.

O mercado internacional foi responsável por transportar 13,8 milhões de turistas, de janeiro a junho deste ano. A alta registrada foi de 15,3% em comparação aos dados apurados em 2024. Já em rotas nacionais, o indicador cresceu 8,6%, com movimentação superior a 40 milhões de pessoas.

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o crescimento do setor beneficia toda a economia brasileira. "Estamos vivendo o melhor período da nossa aviação civil e os números comprovam isso. A aviação brasileira teve o melhor primeiro semestre da história. Se mantivermos esse ritmo no segundo semestre deste ano, vamos fechar 2025 com o melhor resultado da história. Isso significa um ganho expressivo não apenas para o nosso setor, mas para todos. Quando a aviação vai bem, o turismo vai bem, assim como a parte hoteleira e, principalmente, a nossa economia”, afirmou o ministro de Lula que tem o seu trabalho reconhecido por todo Governo e setor produtivo.

Segundo levantamento realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com base no Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os principais terminais brasileiros apresentaram crescimento na movimentação de viajantes no primeiro semestre deste ano em relação a 2024.

Em termos de movimentação, entre os 10 maiores aeroportos do país, o melhor desempenho foi observado no terminal do Galeão, no Rio de Janeiro, que saltou de 6,5 milhões no primeiro semestre do último ano para 8,2 milhões de viajantes em 2025, crescimento superior a 26%.

Já o aeroporto internacional de Confins, em Belo Horizonte, também registrou crescimento com 6,2 milhões de passageiros transportados, alta de quase 15%. O maior terminal do país, o de Guarulhos, em São Paulo, cresceu 8% nos seis primeiros meses do ano. Nesse período, passaram por lá quase 22 milhões de pessoas.

Mesmo apresentando queda no ranking dos mais movimentados, o aeroporto de Brasília apresentou alta de 7,6% no primeiro semestre deste ano, com movimentação superior a 7,5 milhões de pessoas, o melhor resultado desde 2019.

“Temos um cenário positivo e com boa perspectiva para os próximos meses. Os investimentos que o Governo Federal vem fazendo na aviação civil, com melhoria da infraestrutura de aeroportos, apoio institucional a companhias aéreas e valorização do trabalhador da aviação surte efeito na ponta, possibilitando que mais brasileiros viajem pelos nossos céus e contribuam com o desenvolvimento do país”, declarou o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca.