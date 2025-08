Tarifaço entra em vigor; veja medidas que podem ajudar o Nordeste

Governadores do Nordeste se reuniram com o presidente Lula e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin nesta terça-feira (5) (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Ao contrário do que era esperado, as medidas tratadas em reunião entre governadores do Consórcio Nordeste, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira (5), só devem ser anunciadas no início da próxima semana. A ideia é manter o diálogo e esperar os efeitos do tarifaço nas exportações dos estados, além de outras medidas que o governo brasileiro vem tentando implementar no campo da diplomacia. As tarifas impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros entram em vigor nesta quarta-feira (6).

Durante a 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os governadores do Consórcio Nordeste defenderam medidas emergenciais para proteger empresas exportadoras da região.

Presente no evento, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, reforça que o foco do diálogo é buscar alternativas para evitar o desemprego na região e a manutenção das produções.

“Estou junto com todos os governadores do Nordeste intensificando o diálogo para encontrarmos soluções que minimizem o impacto das sobretarifas previstas para serem impostas pelo governo norte-americano ou até que elas sejam evitadas. Nosso trabalho é garantir a solidariedade ao empresariado e a manutenção dos nossos empregos, principalmente na produção de frutas e do açúcar, que são bastante fortes no nosso Estado”, disse Raquel Lyra.

Na semana passada, o governo do estado solicitou o apoio do governo federal para a disponibilização de linhas de crédito via Banco do Nordeste do Brasil (BNB) como auxílio aos setores diretamente afetados. Outro pedido do governo estadual é o incentivo à diversificação de mercados internacionais e políticas de apoio à exportação e proteção dos interesses dos setores produtivos em relação ao mercado norte-americano.

Ainda durante a reunião, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), divulgou um manifesto em defesa da soberania nacional. No texto, o Conselhão reforça a disposição do governo brasileiro em negociar uma saída para o tarifaço. No país, a taxa de 50% para a exportação permanece atingindo os setores de carnes, café, fruticultura e da cana-de-açúcar.

Durante a reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o governo federal vai auxiliar os setores mais afetados e que geram muito empregos, como é o caso da fruticultura.

Fruticultura

Com o objetivo de mostrar ao governo federal o impacto do tarifaço na cadeia da fruticultura do Vale do São Francisco, o superintendente da 3ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Edilázio Wanderley, também participou da reunião com o Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira (4), em Brasília.

Segundo Edilázio, além do governo federal continuar trabalhando na negociação com os Estados Unidos, um dos pontos que vêm sendo reforçados pelo governo é sobre a possibilidade de retirada dos alimentos da alíquota de 50% nas exportações aos EUA.

O superintendente da Codevasf destaca a manga como alguns dos produtos exportados mais consumidos pelos Estados Unidos, além do café e carne bovina. “A manga é a fruta mais vendida in natura para os EUA e nós estamos buscando ajudar o governo a entender as nuances dessas discussões, para que além da negociação com o governo americano, nós possamos comemorar a exclusão desses produtos do tarifaço”, disse.