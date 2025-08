Governo lança licitação para novo Complexo de Polícia Científica no município de Floresta

Polícia Científica (Divulgação/Polícia Científica)

O Governo de Pernambuco publicou neste sábado (2), no Diário Oficial, o edital de licitação para construção de um novo Complexo de Polícia Científica (CPC) no município de Floresta, no Sertão de Itaparica. O equipamento contará com unidades do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML), e faz parte do plano estadual de interiorização da perícia oficial.

Com orçamento estimado em R$ 5,3 milhões, o CPC será erguido em um terreno de 2 mil m² localizado na área central da cidade. A estrutura terá 740 m² e incluirá, além do IC e do IML, cartório, consultórios, alojamentos e arquivos.

A construção será executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), com prazo de conclusão de oito meses a partir da ordem de serviço.

Floresta integra a nova etapa de descentralização da Polícia Científica anunciada pelo governo estadual. Também estão em fase de licitação unidades nos municípios de Vitória de Santo Antão (Zona da Mata Norte), Garanhuns (Agreste), Arcoverde, Ouricuri e Petrolina (todos no Sertão). Na semana passada, foi anunciada a retomada das obras do CPC de Salgueiro, paralisadas há mais de uma década. A obra de Caruaru, que também enfrentava interrupção há mais de dez anos, foi retomada em janeiro.

Com a implantação do novo equipamento, Pernambuco deve atingir o total de oito complexos da Polícia Científica distribuídos pelo território estadual.

Para o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a iniciativa representa um avanço na agilidade das investigações criminais. “Com a construção dessa unidade, somamos oito complexos no Estado, garantindo mais estrutura e eficiência para a segurança dos pernambucanos”, afirmou.

O diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, destacou que a descentralização dos serviços periciais é uma demanda antiga. “Em breve a Polícia Científica de Pernambuco alcançará um outro patamar, jamais visto antes, tanto no aspecto da segurança pública quanto da construção civil, com a modernização desse tipo de equipamento há muito aguardada pelos profissionais da área e pela população”, afirmou.