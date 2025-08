Pernambuco encerra semestre com saldo positivo de contratações

Estado supera média salarial do Nordeste e mantém ritmo de crescimento no mercado formal

Carteira de trabalho (Foto: Gabriel Santana/Sedepe)

Pernambuco registrou, no mês de junho, um saldo positivo de 5.179 vagas formais de trabalho, conforme dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

O número é calculado pela diferença entre 52.697 admissões e 47.518 desligamentos no período. Com o desempenho, o estado fecha o primeiro semestre de 2025 com 25.366 postos de trabalho gerados, ocupando a terceira colocação na região Nordeste no acumulado do ano.

Salário em alta

O levantamento também aponta um avanço no rendimento médio de admissão. Em junho, o valor chegou a R$ 1.937,41, superando a média regional, fixada em R$ 1.933,77.

Em relação ao mês anterior, houve crescimento real de 1,5%, enquanto na comparação com junho de 2024 o aumento foi de 1%.

Setores em destaque

O setor de serviços liderou a criação de empregos no estado, com 2.128 novas vagas no mês, puxadas principalmente pelas atividades ligadas à informação, comunicação, finanças, imóveis, e serviços administrativos.

A indústria apareceu em seguida, com 1.394 postos criados, com destaque para a indústria de transformação e o segmento de produção de açúcar. O comércio respondeu por 960 contratações, enquanto a agropecuária, impulsionada pelo cultivo de uvas, gerou 401 novos empregos. A construção civil contribuiu com 296 vagas formais.

A distribuição por gênero também chama atenção. Entre janeiro e junho, mulheres ocuparam 67% dos novos postos criados no estado, totalizando 16.956 contratações.

Apenas em junho, foram 2.677 admissões femininas, contra 2.502 masculinas.

No ranking regional referente a junho, Pernambuco ficou na quarta posição entre os estados nordestinos que mais geraram empregos, atrás da Bahia, Ceará e Maranhão.

Em 12 meses, o saldo acumulado é superior a 66 mil novos vínculos empregatícios formais, consolidando uma trajetória de crescimento sustentado no mercado de trabalho local.

As estatísticas divulgadas têm como base o Novo Caged, sistema que reúne dados do eSocial, do Empregador Web e de outras fontes oficiais para calcular a variação líquida entre contratações e desligamentos em todo o território nacional.

Os resultados indicam a continuidade de uma tendência de recuperação do emprego formal em Pernambuco, com impacto relevante nos setores produtivos e no rendimento médio dos trabalhadores.