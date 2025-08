Recife tem mobilização em defesa da soberania

Ato em Defesa da Democracia aconteceu na Praça do Derby (Foto: Marina Torres / DP)

Diversas entidades sindicais e movimentos estudantis realizaram, no fim da tarde desta sexta-feira (1º), o ato em Defesa da Soberania Nacional. O início na Praça do Derby, no Recife, a mobilização foi a terceira realizada esta semana contra o tarifaço.

Além de se colocarem contra a taxa de 50% estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as lideranças presentes defenderam outras pautas. Entre as reivindicações estavam o fim da escala 6x1, a regulamentação das mídias sociais, a taxação dos supericos, a ampliação da isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil, além da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos.

A manifestação reuniu movimentos como CUT-PE, Movimento Sem Terra (MST), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Comunicação (Sintel), Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), além de movimentos estudantis do estado. Também estiveram presentes parlamentares como o deputado federal Fernando Ferro (PT), as vereadoras Cida Pedrosa (PCdoB) e Jô Cavalcanti (PSOL) e o ex-vereador Ivan Moraes.

Para o deputado federal Fernando Ferro, o tarifaço “empurrou o povo para a rua”, e enxerga um recuo de Trump, que adiou a cobrança das taxas para a próxima quarta (6).

“Tem uma intervenção de um presidente de outro país querendo dizer o que a nossa justiça e o que o nosso governo deve fazer. É típico de um de um tirano de um império que quer nos recolonizar. Então, não tem outro caminho que não ir para as ruas. O presidente Trump está se comportando como um mafioso, chantageando e defendendo um criminoso que está sendo processado pela justiça do Brasil”, afirmou.

Georgina Reis, presidente estadual e nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), defendeu a democracia brasileira perante à decisão dos EUA.

“Não admitimos que outro país venha aqui meter a colher na nossa democracia. E estamos aqui para, primeiramente, denunciar esse desrespeito que os Estados Unidos estão querendo fazer. A democracia é isso, cada um tem direito de lutar e defender seu direito da gente”, disse o parlamentar.

Para Maya de Sena, estudante da UPE e participante do Movimento Estudantil Levante Popular da Juventude, a soberania brasileira é sobre o povo brasileiro. “Em defesa do povo brasileiro e dos nossos direitos que estamos aqui", ressaltou.

A vereadora do Recife, Jô Cavalcante (PSOL), durante seu discurso, defendeu a condenação de Bolsonaro: “Não vai ter anistia pra golpista, aqui no brasil não se cria golpista, não se cria bolsonarista, não se cria facista, não se cria nazista. Ninguém pode botar o dedo no Brasil, porque o Brasil é dos brasileiros, da classe trabalhadora”.