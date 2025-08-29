Empregos: 140 vagas abertas em rede atacadista com inscrições online

Supermercado Assaí seleciona para empregos em diferentes cidades do estado, com seleção online e presencial, salários compatíveis com o mercado e possibilidade de carreira

Carteira de trabalho (Foto: Gabriel Santana/Sedepe)

Oportunidades de emprego na rede de supermercados Assaí contemplam diversas áreas operacionais, incluindo funções de operador de loja e operador de caixa, inclusive para candidatos com deficiência, com vagas distribuídas na Região Metropolitana(89), Caruaru(27), Garanhuns(14), Petrolina(12) e Serra Talhada (7). Ao todo, são 140 vagas.

Além da remuneração, os benefícios incluem assistência médica e odontológica (extensiva aos dependentes legais), vale compras, refeição na unidade, parceria com academias de ginástica, seguro de vida, capacitação e possibilidades de progressão na carreira.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site oficial. Para concorrer a uma das 140 posições, os interessados precisam ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, CPF, número de telefone e e-mail ativo. O processo de seleção contará com etapas virtuais e presenciais.

Presença local & Ações

O Assaí chegou a Pernambuco em 2014 e atualmente mantém 14 unidades em cidades como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada.

Juntas, as lojas empregam cerca de 7 mil pessoas entre postos diretos e indiretos. No Nordeste, a rede possui 82 estabelecimentos distribuídos por todos os estados.

Fundado em São Paulo, o Assaí opera há 50 anos no setor de atacarejo e hoje conta com mais de 300 lojas em todas as regiões do país, reunindo cerca de 87 mil colaboradores. A corporação atua desde 2022 com o Instituto Assaí, que desenvolve ações de apoio ao empreendedorismo, incentivo ao esporte e segurança alimentar.