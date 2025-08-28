"Não conseguimos falar com ninguém", diz Lula sobre negociação com EUA

Presidente Lula critica falta de diálogo de Trump e afirma que não vai "mendigar" conversa com governo norte-americano

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ampliada com o Presidente da República Federal da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. (José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar, nesta quinta-feira (28/8), a ausência de diálogo entre Brasil e Estados Unidos em meio à disputa comercial provocada pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o petista, apesar dos esforços de sua equipe econômica e diplomática, ainda não foi possível contato com algum representante do governo norte-americano.

“Até agora a gente não conseguiu falar com ninguém, com ninguém dos Estados Unidos. Nem o Mauro [Vieira] não conseguiu falar, nem o Alckmin, e o Haddad estava com uma reunião com o secretário de tesouro que suspendeu a reunião e foi se reunir com o deputado Eduardo Bolsonaro”, afirmou o presidente brasileiro.

Lula ainda caracterizou as atitudes do governo Trump como “uma demonstração da falta de seriedade nessa relação com o Brasil”.



