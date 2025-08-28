° / °

Economia
LOTERIAS

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 8 milhões; veja as dezenas sorteadas

22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.173,21 cada

Agência Brasil

Publicado: 28/08/2025 às 21:24

Mega-sena/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56.

22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.173,21 cada. 1.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.432,29 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

 

