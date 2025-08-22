Dólar cai a R$ 5,42 e Bolsa dispara, com possível corte de juro nos EUA

O dólar terminou a sessão em queda de 0,95%, negociado a R$ 5,426. Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores (B3), disparou no pregão

Real/Dólar (Vanderlei Almeida/AFP/AFP)

O mercado financeiro viveu um dia de festa, nesta sexta-feira (22/8), no Brasil e no mundo. Declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos), Jerome Powell, indicando a possibilidade de corte de juros na próxima reunião da autoridade monetária norte-americana, em setembro, foram recebidas com uma onda de otimismo que se espalhou pelos principais mercados do mundo.

Em sua fala no Simpósio de Jackson Hole, conferência anual nos EUA que conta com a participação de dirigentes do Fed, Powell não cravou que os juros cairão no mês que vem, mas indicou que existe essa possibilidade. Foi o bastante para o otimismo tomar conta do mercado, o que levou à queda do dólar frente ao real e à disparada da bolsa brasileira.

“Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, resultante de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores”, afirmou Powell em seu discurso no simpósio do Fed.



Confira as informações completas no Metrópoles.