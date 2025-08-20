Dólar cai e Bolsa sobe, com mercado atento a Lula e a Moraes

Real/Dólar (Vanderlei Almeida/AFP/AFP)

Os mercados de câmbio e de ações no Brasil operaram com menor tensão nesta quarta-feira (20/8), na comparação com os pregões da véspera. Com isso, o dólar registrou queda de 0,48% frente ao real, cotado a R$ 5,47. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), fechou em alta de 0,17%, variação que representa estabilidade do indicador, aos 134.666 pontos.

Na terça-feira (19/8), as sessões foram especialmente conturbadas, com a escalada do embate entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesse cenário, a moeda americana disparou 1,19%, a R$ 5,499, e o Ibovespa desabou 2,10%.



Embora o noticiário tenha esfriado nesta quarta-feira, o dólar e o Ibovespa oscilaram por volta das 14 horas, depois que foram divulgadas declarações do ministro Alexandre de Moraes sobre a crise com os EUA. “Os tribunais brasileiros podem punir instituições financeiras nacionais que bloquearem ou confiscarem ativos domésticos em resposta a ordens americanas”, disse o ministro em entrevista à Reuters.



Confira as informações completas no Metrópoles.