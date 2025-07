Setor de alumínio prevê perda de R$ 1,15 bilhão com sobretaxa dos EUA

Mesmo com o anúncio da isenção do alumínio, outros produtos, como a bauxita e o alumínio processado ainda devem ser taxados em 50%

Alumínio (Getty Images/Sawaeng Wonglakorn)

A Associação Brasileira do Alumínio (Abal) informou, nesta quinta-feira (31/7), que o setor pode ter prejuízo de mais de R$ 1,15 bilhão por causa das novas tarifas dos Estados Unidos. A Abal também alertou para riscos sistêmicos devido às sobretaxas.

Mesmo com o anúncio da isenção do alumínio, outros produtos como a bauxita, o hidróxido de alumínio e o cimento aluminoso não estão entre as exceções e devem ser taxados em 50%. Segundo o setor, isso já está afetando as exportações e pode prejudicar as empresas brasileiras.

A Abal também informou que está preocupada com o risco de uma possível falta de sucata de alumínio, material “importante para a reciclagem e para a produção de alumínio com menos impacto ambiental”.



