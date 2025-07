Governo decide fatiar reação ao tarifaço e adotar medidas por setor

Respostas serão construídas por área econômica, com foco em impactos específicos e possibilidade de negociações com os Estados Unidos

Presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Fotos: Palácio do Planato e AFP)

O governo federal decidiu que não adotará um plano único de contingência para enfrentar a nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A estratégia será debatida a partir desta quinta-feira (31/7), com foco em medidas que considerem os impactos por setor da economia.

A decisão de fatiar a resposta foi tomada após reunião de emergência realizada nesta quarta-feira (30/7), no Palácio do Planalto, logo depois da publicação da ordem executiva assinada pelo presidente norte-americano, Donald Trump. O texto norte-americano justifica a medida com base em critérios de segurança nacional e direitos humanos.

Agora, a prioridade do governo brasileiro é entender o impacto da nova alíquota sobre as exportações do país. Os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) foram encarregados de levantar dados detalhados sobre as perdas potenciais para cada segmento produtivo.

